El Borrufa s’estrena amb un or de Bernat i un bronze de Mijares

La 26a edició del Trofeu Borrufa va arrencar a Vallnord Ordino-Arcalís amb dues medalles per a la delegació andorrana. Nàdia Bernat es va penjar la medalla d’or, mentre que Carla Mijares la de bronze.

Al gegant sub-14 femení Bernat va ser la millor i s’imposava amb un temps d’1.51,76 minuts. Segona era la britànica Emilia Ackerley (1.52,40) i tercera l’espanyola Georgina Tarrago (1.52,41). Aina Martí va ser 6a (1.55,43), Francesca Raffaeli 13a (1.57,99) i Clàudia Garcia no va acabar la primera mànega. En masculí, Marc Fernàndez va fregar el podi, acabant quart amb 1.53,55. Per davant va tenir al francès Georgio Lamasa (1.48,69), l’espanyol Aniol Torres (1.51,03) i el britànic Jack Upton (1.53,38). Arnau Areny va ser 10è (1.56,69) i Àlvar Calvo 14è (1.58,60). No va concloure la primera mànega Pere Cornella.

A l’eslàlom sub-16 femení, Mijares era tercera amb 1.18,36. S’imposava a l’hongaresa Zita Tóth (1.15,34) i segona era la portuguesa Vanina Guerrillot (1.17,93). Daniela Chato finalitzava 16a (1.24,06), mentre que Júlia Bellsolà abandonava i eren desqualificades Iria Medina i Jèssica Núñez. En masculí, Albert Cinca era cinquè amb 1.19,97, Mauro Ty 11è (1.21,12), Robert Ferrari 16è (1.21,77) i Roger Bartumeu 21è (1.22,95). Eren eliminats a la primera mànega Marc Pujol, Albert Calvo i Iu Escabrós. El podi el formaven l’argentí Tiziano Gravier (1.16,71), l’holandès Ties De Jonge (1.18,69) i el belga Arthur Cannaerts (1.19,26).

Pérez, sisè a Itàlia

L’estació de Gressoney-Saint Jean acollia el gegant dels Campionats d’Itàlia. Albert Pérez va completar la cursa a la sisena posició amb un registre de 2.24,55. Albert Torres va ser 10è (2.24,83), Xavi Cornella 15è (2.26,13) i Quim Rodríguez 18è (2.27,29). Nico Castro no va finalitzar la primera mànega. El guanyador va ser l’italià Nicholas Pellissier (2.20.01).

A Artenisa, al gegant dels Nacionals d’Itàlia, Clàudia Mijares completava la prova a la 12a plaça amb 2.14.22. Xènia Rodríguez i Laura Arnabat eren eliminades a la primera mànega. Es va imposar l’esquiadora italiana Veronika Calati amb 2.08,30.