La fiscal vol cinc anys de presó per als suposats lladres del xalet d’Espot

El ministeri fiscal va demanar ahir al Tribunal de Corts que condemni a cinc anys de presó a dos homes que, presumptament, serien els autors de l’intent de robatori a casa del exministre de Justícia, Xavier Espot, i pare de l’actual ministre, perpetrat el 15 de desembre del 2016. La família no va denunciar perquè no es van emportar res. Els propietaris de la casa van donar l’alerta perquè quan van entrar al domicili se’l van trobar regirat, van sentir un soroll i van veure unes persones fugint. Això va activar un dispositiu policial que va comportar que l’endemà es detingués dos albanesos, no residents al país, que ara tenen 34 anys.

Segons van ressaltar els agents, se’ls va detenir en el pàrquing de l’hotel Gaspà, que està a 1,8 quilòmetres de la urbanització Ginebrosa de la Massana, on s’havien perpetrat robatoris en xalets anteriorment.

En el moment de la detenció un dels acusats portava amagada a la màniga de la samarreta una pota de cabra, al maleter dos parells de botes d’aigua i al cotxe uns guants de feina, com els dels soldadors. Un dels homes va ser detingut al costat del cotxe, mentre que l’altre va marxar corrents i el van arrestar als pocs metres. Aquest va al·legar ahir que quan va veure el seu amic estès a terra i que els policies disparaven, va sentir por i, per això, va fugir.

De moment no s’ha trobat cap rastre ni del botí robat ni de les eines que s’haurien utilitzat en els furts



L’acusat que estava en el vehicle en el moment de la detenció duia un barret, que és el que va fer saltar l’alarma. Això es deu el fet que aquest home portava el mateix barret quan va entrar a comprar un dia abans una destral i una pota de cabra en una ferreteria. Els venedors li van detectar una actitud sospitosa i van alertar els agents. «Va agafar ell mateix les eines, tenia pressa i no era conegut», va explicar un dels venedors, que hi va afegir que la seva clientela és assídua. Ara bé, l’home va dir que havia comprat la destral perquè el seu pare és caçador i que les eines eren perquè té un circuit de motocicletes de lloguer a Albània



Segons la versió dels acusats, havien vingut a Andorra per llogar per Nadal un apartament per a ells, les seves parelles i uns familiars. Llavors, després de visitar diverses immobiliàries a la Massana, es van discutir perquè no trobaven res. Per això, van parar el cotxe en el pàrquing i un d’ells va marxar a peu perquè estava enfadat. Llavors van arribar els policies.

En total, el ministeri fiscal els imputa 26 furts que s’haurien perpetrat en tres onades diferents: del 24 de novembre del 2015 al 26 de febrer del 2016; del 03 d’agost del 2016 al 27 d’agost del 2016; i del 21 de novembre del 2016 al 16 del desembre del 2016. La fiscal va ressaltar que aquests furts coincideixen amb el període que un dels acusats va llogar vehicles a Barcelona i que se’l pot situar en el Principat perquè aparcava en un pàrquing del centre de la capital, on al costat tenia una botiga de bricolatge. Ara bé, aquest va presentar com a prova el seu passaport i en tres furts el situaria fora del Principat. A l’altre acusat només se’l pot situar al Principat el dia de la detenció.

‘Modus operandi’

En tots els casos, segons la Policia, es va utilitzar el mateix modus operandi. Els homes robaven en xalets que estaven apartats a la muntanya, als quals arribaven i fugien a peu. Accedien als domicilis amb una eina plana per fer palanca i, un cop dins, robaven només diners en efectiu i joies. En cada cas, a més, canviaven les eines que utilitzaven, així com el calçat i els guants per no deixar rastre, cosa que demostra que eren professionals. Els afectats van dir que es van trobar finestres forçades, però dos d’ells van declarar que no van detectar res forçat a les seves cases.



Un dels domicilis on van accedir és el del fiscal general, Alfons Alberca, que va explicar que tenia un rellotge informàtic amb rastre de guix, cosa que demostra que el van veure, però no se’l van emportar. «Deixaven tot el que podia tenir rastre informàtic», va dir Alberca.

El ministeri fiscal també va demanar que abonin més de 570.000 euros que seria el valor de les joies i els diners robats. A més, una de les afectades és Montserrat Areny-Plandolit. La seva acusació particular va reclamar més de 294.400 euros. Aquesta suma es podria elevar perquè una de les víctimes va destacar que l’hi havien robat unes joies de la mare valorades en 300.000 euros, però no ho podia demostrar. La fiscal va demanar que si presenta un document abans del dia de la sentència, ho pugui reclamar. També va reclamar 43.800 en concepte de perjudicis morals per a algunes víctimes, que van dir que des de llavors tenien por d’estar soles a casa.



Els homes van negar tots els fets que se’ls imputen. Les defenses van exigir l’absolució per falta de proves i que els posessin immediatament en llibertat, però la fiscal s’hi va oposar. No s’han trobat ni el botí robat ni les eines utilitzades en els furts.

La defensa al·lega que no hi ha cap prova directa

Les defenses van destacar que no existeixen proves per penar els seus clients. De fet, els policies van explicar ahir que es van trobar proves primàries de les sabates i dels guants, és a dir, que es poden identificar el model que es van utilitzar en els robatoris, però no si són específicament les dels acusats. Ara bé, les peces de roba que es van trobar al vehicle dels acusats són similars a les que es van emprar en els robatoris. «No hi ha cap prova directa que els relacioni amb els furts», van destacar les defenses. Van afegir que el rastre de les dues botes eren d’un 45 i un 46 de peu, quan els acusats tenen un 41 i 42. En el cotxe dels acusats es van trobar unes botes d’aigua sense estrenar. Aquest va exposar que eren un regal pel pare i el germà.

En una de les cases es va trobar un tornavís amb l’ADN d’un dels acusats. La lletrada, però, va dir que no es va respectar la cadena de custòdia i que no es pot utilitzar la prova. Una versió que els agents van negar. L’acusat va afirmar que no va perpetrar el crim i que no sap per què l’eina tenia el seu ADN.