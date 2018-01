La dona ferida greu al tobotronc demana el trasllat a Sabadell

La dona ferida de gravetat en un accident a l'atracció Tobotronc de Naturlandia serà traslladada en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell aquest matí a demanda de la família, segons informen des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Des del centre andorrà també detallen que la dona està estable i que la seva evolució és correcta i sense complicacions. La petició ha arribat després que la família hagi afirmat que denunciarà Naturlandia per negligència dels seus treballadors i manca de seguretat de l'atracció, tal com avança RTVA. El parc, de moment, no ha volgut fer declaracions.

La dona, de 54 anys i veïna de Sabadell, va sortir projectada de la instal·lació diumenge i va patir un traumatisme toràcic i múltiples fractures. Una de les hipòtesis és que no duia el cinturó de seguretat cordat. La policia segueix investigant els fets per determinar si hi ha responsabilitats penals.