Primers talls intermitents a la C-14 per túnel de Tresponts

Els talls puntuals de trànsit a la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost, en el marc de la construcció del túnel de Tresponts, van començar ahir. Segons indica RàdioSeu, el Departament de Territori i Sostenibilitat va informar que aquesta primera fase de restriccions, prevista fins el 30 de març vinent, forma part de les tasques preparatòries per a l’execució del túnel, que tindrà una longitud de 1,3 quilòmetres.

Cal recordar que el projecte té un pressupost de 35,4 milions d’euros, el més elevat dels darrers anys en una infraestructura al Pirineu, i permetrà «enfortir la cohesió territorial del país, millorar la permeabilitat amb l’Alt Pirineu i la seguretat d’aquesta carretera», segons destaquen des de la conselleria. L’obra abasta un tram de prop de 3 quilòmetres, entre la sortida del nucli d’Organyà i el túnel ja existent de Montant de Tost, just abans de la intersecció amb la carretera LV-4001. La calçada s’ampliarà fins als 10 metres d’amplada, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres, per millorar la seguretat en tot aquest tram.

Les afectacions al trànsit seran de dilluns a dijous de vuit del matí a sis de la tarda, i divendres, de vuit del matí a tres de la tarda

Els operaris van començar a instal·lar a primera hora del matí barreres de formigó en una part dels vorals de la via, per la qual cosa ha estat necessari donar pas alternatiu a la circulació. A banda de protegir els talussos i esbrossar el terreny, els treballs de les properes setmanes es centraran en la construcció d’un drenatge, que passarà per sota de la carretera actual, per on s’abocarà l’aigua que pugui sortir de l’interior del túnel quan es comenci a excavar.

L’estructura principal de l’obra és el nou túnel, que es construirà per millorar el traçat de la carretera existent, i evitar el pas per un tram especialment sinuós del congost de Tres Ponts. La secció del túnel serà de 12,60 metres d’ample per 7,90 metres d’altura, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada, un per sentit, una mitjana d’1 metre, voreres d’1,05 metres i vorals d’1,25 metres.

Les tasques preparatòries per a la construcció del túnel comportaran afectacions al trànsit, de dilluns a dijous laborables de vuit del matí a sis de la tarda, i divendres de de vuit al matí a tres de la tarda. En funció de les necessitats de l’obra, en els pròxims dos mesos, les restriccions consistiran en l’ocupació d’un o dos carrils de la carretera i el pas alternatiu dels vehicles pel carril que quedi lliure.