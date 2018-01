La construcció visada del 2017 duplica les xifres de fa dos anys

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) ja té el càlcul exacte de la intenció d’obra de l’any passat, tant construccions públiques com privades, i les xifres són altament cridaneres. ja que el terreny visat pràcticament duplica les del 2016.

La superfície visada és dispara als 110.849 metres quadrats i la de reforma, als 87.854 (veure gràfic de la fotografia). Fa dos anys era de 62.253 i 44.426, respectivament. Aquest augment, doncs, continua a l’alça des de fa dos anys, que la crisi econòmica va fer tocar fons aquest sector després de quatre anys caient en picat; es va aturar en els 42.000 en l’obra nova i en dos anys gairebé s’ha triplicat la xifra fins arribar a ser la segona millor dels darrers vuit anys, només superada al 2012 amb 127.520.

En canvi, pel que fa a l’obra reformada, s’ha arribat a un màxim històric que supera amb escreix els gairebé 70.000 del 2013, any en què va començar la davallada fins els 44.000.

Aquestes dades, però, són més aviat orientatives, ja que moltes de les obres que es comptabilitzen en els metres quadrats de l’any passat són simplement projectes dels propietaris, la qual cosa, segons apunten des de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (ACODA), és possible que no s’acabin executant. «Amb tot, sí que dona una visió orientativa de la intenció de construcció prevista per al 2018», va assenyalar el gerent de l’entitat, Víctor Filloy.

El salari mig es manté

Aquest salt important en els metres quadrats visats no és equivalent amb el nombre d’assalariats que hi ha en el sector de la construcció ni tampoc en el total de diners destinats als sous mensuals, tot i que també és cert que en aquest apartat també hi ha millora, per molt petita que sigui.

El salari mig, de fet, ha pujat el mateix que l’IPC, un 2,6%, per passar dels 1.907 euros als 1.934 al mes. Així doncs, els diners destinats als sous dels operaris ha passat dels 5,37 milions d’euros als 5,53 (a l’any acaben sent aproximadament uns 66), encara a anys llum dels 12,7 milions del 2006 que coincideix amb el clímax del boom immobiliari però més o menys en la línia dels darrers cinc anys, que es mou per sobre dels 5. «Tot i la crisi econòmica, els empresaris han fet un esforç enorme per mantenir sous estables que encara continua», va apuntar Filloy. L’augment és mínim, però ha pujat per tercer any seguit i s’ha posat a l’altura dels que es pagaven al 2007 (1.943 euros al mes).

El salari mig, de 1.934 euros al mes, manté la corba dels darrers tres anys amb un creixement ínfimTambé el número d’assalariats manté una estabilitat que sorprenia al 2013 al 2016, però no l’any passat que ja hi havia símptomes clars de la recuperació econòmica. 2.858 operaris van ser contractats al 2017 en el sector de la construcció, dos més que fa cinc anys.

El PIB, en les xifres del 2015

Una altra dada relacionada amb la construcció és el Producte Interior Brut (PIB). Encara no estan calculats ni el del 2016 ni el del 2017 però tot apunta –com així diu la mitjana dels salaris en el sector– a que serà semblant al del 2015, que portava ja un parell d’anys estancat en el 5,8% després d’anar caient constantment des de l’any 2007, que va tocar sostre amb un 13%. Així doncs, el sector de la construcció denota que en el 2018 es mantindrà el paulatí creixement econòmic que deixa enrere la crisi.