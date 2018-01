El repte del top 30

Compte enrere per a uns nous Jocs Olímpics. A partir del 9 de febrer PyeongChang acollirà als millors esportistes de les disciplines d’hivern. Entre aquest elenc hi seran presents cinc andorrans, que sortiran amb objectius clars per obtenir uns resultats destacats en la seva mesura. Mireia Gutiérrez, Joan Verdú, Marc Oliveras, Irineu Esteve i Lluís Marín gaudiran de l’oportunitat a Corea del Sud per demostrar tot el que han estat treballant fins el moment.

«Tenim la millor delegació possible», afirma Carles Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), després que els escollits s’ho hagin guanyat a través de «criteris que hem d’anar mantenint». Els objectius a assolir, sobretot en esquí alpí, els tenen ben clars. Volen «lluitar pel millor resultat possible, per això vam fixar aquests criteris exigents», i sens dubte, «el top 30 seria el resultat desitjat». Actualment alguns dels corredors andorrans en bona part de les proves de la Copa del Món «estem en posicions entre el 30 i el 40», i fins i tot s’ha arribat a rebaixar el 30è lloc, però aquests són resultats «no consolidats», i que es busca que ho siguin. En aquests Jocs «tenim molt bon equip i hem de creure en les nostres possibilitats», sabent que «hi ha una competència bestial. Totes les federacions treballen molt bé i fa molt difícil obtenir aquest top 30 desitjat».

Mèrits propis

D’aquests, Gutiérrez, Verdú i Esteve van aconseguir els de classificar-se en un top 30 a la Copa del Món o 15 en la d’Europa. En canvi, Oliveras entra a través del top 30 assolit en la competició continental, un resultat que va obtenir també Pallàs, però la FAE va decidir-se pel corredor pel seu estat de forma i per crear una competitivitat amb Verdú. Aquest serà qui prengui part en més curses. En total seran quatre: descens, supergegant, combinada i gegant. Oliveras farà les mateixes menys el gegant, mentre que Gutiérrez només farà l’eslàlom.

Gutiérrez: «Tinc ganes de fer un resultat al meu nivell, de competir contra les millors»

Esteve disputarà tres curses (15 km+15 km skiathlon, 15 km estil lliure i 50 km mass start). Andorra comptava amb una altra plaça en esquí de fons, però es va prendre la decisió de no utilitzar-la per a Carola Vila, ja que «hem considerat que el programa olímpic no era el més adequat per a ella». Lluís Marín participarà en el boardercross de surf de neu, amb el mateix dia desenvolupant-se les classificatòries i les finals. Després de recuperar-se de l’operació a que va ser sotmès i les primeres curses de la temporada a la Copa del Món «els resultats no acaben de ser els que desitgem», assegura Visa, però «creiem en les seves possibilitats. És capaç de revertir la situació en qualsevol moment», considerant que ja ho ha fet en altres ocasions i que actualment «es troba bé tant físicament com tècnicament». El director tècnic lamenta la lesió Carles Aguareles, perquè «era un candidat ferm» a ser a PyeongChang, i «si no s’hagués fet mal podria haver anat» per participar a la competició d’estil lliure.

Preparats per a l’acció

Gutiérrez complirà la seva tercera aparició en uns Jocs Olímpics i aquesta serà la vegada que hi serà present amb una major confiança. «Són els Jocs en els que arribo més en forma. En quatre anys he entrat al top 30 en Copa del Món, he fet podis en Copa d’Europa, que és quelcom que no havia aconseguit abans dels altres Jocs», assegura Gutiérrez, que confia «ser el més competitiva possible», ja que «estic en forma. Físicament i mentalment estic bé. M’ho crec molt més que els altres anys, quan era més jove». Té moltes esperances posades en aquest eslàlom: «Tinc ganes de fer un resultat al meu nivell, de competir contra les millors i sé que si dono el millor de mi i faig el meu esquí puc sorprendre bastant».

Verdú: «És un objectiu ambiciós però estic fent bons resultats i crec que tinc el potencial per fer-ho»

Verdú té clar quines són les seves intencions a Corea del Sud. «Des del principi m’he marcat com a objectiu en les disciplines en les que participo estar entre els 30. És un objectiu ambiciós però estic fent bons resultats i crec que tinc el potencial per fer-ho. Estem treballant per aconseguir-ho», afirma l’esquiador. A Sochi, quatre anys enrere, va participar als seus primers Jocs, que van servir per «agafar experiència» i va patir una caiguda amb conseqüències fatals, trencant-se una cama. «D’allò he après molt» i en aquesta ocasió «vull anar a competir». Amb Oliveras a l’equip «està bé tenir la perspectiva de dos corredors. Quan participes en un descens d’aquest nivell és bo tenir algun company que t’ajudi i compartir les experiències», perquè és «una prova de molt risc i si tens algú de suport al costat sempre et beneficia».

Oliveras també participa als seus segons Jocs Olímpics. «En els primers vaig agafar molta experiència. En aquests tampoc arribo en un moment de forma que estigui content, però un cop allà tot el de principi de temporada se’n va, no s’hi pensa, i vas a fons», indica el corredor, que té expectatives amb el traçat, ja que «sé que la pista em pot anar bé. És bastant ràpida, amb salts, i això m’agrada».

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) decidirà demà qui serà el banderer en la cerimònia d’inauguració de l’esdeveniment entre els esportistes integrants de la delegació. L’oportunitat de ser a PyeongChang és fruit «dels esforços que estan fent des de fa molts anys», assenyala Jaume Martí, president del COA. Per a Josep Maria Raméntol, vicepresident de la FAE, «són uns grans esportistes que han treballat molt per aconseguir aquesta fita».