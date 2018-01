Camp reconeix que el Tobotronc té accidents «massa sovint»

La Policia continua investigant l’accident que es va produir diumenge passat a les instal·lacions del Tobotronc. A esperes de poder disposar d’un informe final que esclareixi els fets, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va anunciar que «els procediments de control s’hauran de reforçar perquè hi ha hagut massa accidents i massa sovint».

Segons informa l’ANA, Camp va remarcar que els fets ocorreguts repercuteixen en la imatge del parc i que Naturlàndia i el comú de Sant Julià de Lòria hauran de prendre les mesures escaients, «perquè el que passa no és bo per a Naturlàndia, per a la parròquia laurediana i per a Andorra». Tot i això, el ministre descarta que s’hagi d’acabar tancant l’atracció, ja que no té cap «notícia» que mostri «que s’hagi hagut de tancar una atracció semblant en cap altre lloc». Al seu parer, el que cal fer és «controlar la vagoneta abans que baixi i que tot estigui en ordre», així com estar més al damunt perquè es compleixi la normativa de seguretat.

Denúncies pendents a la Batllia

La família de la dona ferida en l’accident va anunciar que posaria una denúncia contra Naturlandia. Aquest document se sumarà a les quatre denúncies que l’associació Stop Tobotronc ha anat portant a la Batllia al llarg dels darrers anys per casos d’accident o de col·lisió en l’atracció. Segons va informar ahir el president de l’entitat, Mark Mackay, cap de les demandes interposades han tingut resposta. La primera es va tramitar l’any 2012, i sis anys després, encara no s’ha resolt.

Al respecte, Mackay va remarcar que fins que no hi hagi una víctima mortal, «segurament ningú prendrà mesures per fer que l’aparell sigui més segur o per canviar els protocols». Tot i això, va especificar que qui veritablement ha de «reaccionar» davant de les situacions és el Govern, «que és qui ha de procurar que es compleixin les normes de seguretat, perquè al cap i a la fi, es tracta d’una atracció que atreu turistes a nivell internacional i que està influint en la imatge d’Andorra».

Mackay també lamenta que Naturlandia «només faci que perdre diners i que els únics que en surten perjudicats siguin els usuaris, perquè al final es deixa de fer les coses com s’haurien de fer».

La visió de la minoria comunal

El conseller lauredià de Ld’A+UL, Rossend Duró, va destacar que malgrat que encara cal determinar per quina banda «va venir la negligència», si per part de l’usuària o del parc, no creu que l’afer estigués relacionat amb una manca de seguretat en l’atracció. De fet, Duró va remarcar que les mesures i les proteccions del Tobotronc passen uns controls periòdics i que, «normalment, les negligències soles venir per part de la gent, que no segueix les indicacions».

En aquest sentit, el conseller va recordar que tant a l’inici com al llarg del recorregut, «hi ha uns panells informatius on s’especifica que cal dur lligat el cinturó». Tot i això, «també és cert que la persona que hi ha en aquell moment vigilant l’atracció ha d’avisar a l’usuari de la necessitat de dur el cinturó i ha de comprovar que estigui lligat».

El conseller lauredià de Ld’A+UL, Joan Albert Farré, també va destacar que caldrà esperar als informes policials per veure quin ha estat l’error i va remarcar que el succeït és molt preocupant, «perquè hi ha hagut una persona ferida de per mig». De totes maneres, va puntualitzar que les atraccions en general tenen el risc de registrar accidents i que aprofitaran la sessió de comú que se celebrarà avui a Sant Julià per demanar més informació sobre el cas.