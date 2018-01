L’Executiu proposa que els operadors formin els guies del Pas

Carrié també va explicar que els turistes que venen a través dels operadors turístics porten una polsera identificativa associada a un número de telèfon per poder contactar, en cas d’aldarull o provocació, amb la direcció de l’operador.

El president de l’associació de comerciants Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, que va assistir a la trobada, va reconèixer i reiterar que les mesures preses en la taula transversal estan funcionant correctament i van servir per reduir els aldarulls derivats de l’oci nocturn. El comerciant també va apuntar que una millor col·laboració entre la Policia i els operadors i el reforç de la presència dels cossos de seguretat està ajudant a pal·liar els conflictes nocturns.

A més, Camp va reiterar que a mitja temporada és complicat demanar-los més esforços, però va assegurar que la reunió va servir per explicar-los la normativa vigent en matèria de consum d’alcohol i recordar-los, entre altres aspectes, que per organitzar festes amb un nombre elevat d’assistents cal demanar autorització a les administracions.

La trobada, segons Camp, també va servir per a constatar que no és un problema permanent, sinó que es concentra durant dues o tres setmanes entre finals de gener i principis de febrer, coincidint amb les vacances que tenen els universitaris d’alguns països entre el primer i el segon semestre del curs. Durant les setmanes més complicades, es poden concentrar al Pas de la Casa entre 4.000 i 5.000 joves, va dir el ministre, segons l’ANA.

Camp va dir que de cara la temporada vinent es demanarà un esforç als operadors que no reforcen tant el nombre de guies. A més, considera que, a banda de gestionar l’arribada al país, l’allotjament, el lloguer d’esquís o el contacte amb l’estació d’esquí, també cal que aquests guies es puguin formar per fer front a les problemàtiques que sorgeixen durant la nit.

De cara a la primavera vinent, quan s’han de negociar els nous acords amb els operadors turístics, es plantegen demanar-los que els guies que acompanyen els grups de joves tinguin formació en matèria de gestió de conflictes relacionats amb l’oci nocturn. De fet, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va assegurar que la majoria d’empreses ja reforcen el nombre de guies durant les setmanes de més afluència, i que fins i tot alguns treballen amb empreses de seguretat privada del país, de manera que el Govern considera que, en general, disposen d’un nombre suficient de guies, amb un professional per entre 20 i 50 persones. «No tots estan al mateix nivell, però la majoria tenen clar que si porten de cop 1.000 o 1.500 persones i a més organitzen festes, ho han de reforçar», va assegurar.

El Govern aposta perquè siguin els operadors que formin els guies que hauran de resoldre els conflictes d’oci nocturn. Així ho va fer saber en una reunió que va mantenir amb nou turoperadors francesos, espanyols, portuguesos, anglesos i belgues que operen al Pas de la Casa, per abordar la problemàtica que generen les grans concentracions de turistes joves que rep a l’hivern la població encampadana, sobretot quan surten de festa a la nit.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació