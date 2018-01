El pintor Zhang Xiaoxia exposarà a l’Artalroc

L’Artalroc inaugurarà el dia 6, a les 20.00, l’exposició Xiao Xia Andorra, la primera vegada que el pintor originari de Nanjing (Xina) exposarà i visitarà el país, juntament amb el comissari de l’exposició, Henry Périer i amb col·laboració amb la galeria d’art China Today de Brussel·les.



La mostra és gairebé una retrospectiva de l’artista, aplega un total de 27 quadres d’entre 1988 i 2010, de diferents tècniques i estils i sobre suports diversos. Amb una llarga trajectòria i influències múltiples, Xiaoxia crea, sovint amb una economia de mitjans, obres sòbriament subtils: un art que podria semblar que és evident, però que amaga una construcció d’imatges enigmàtiques. Un corpus artístic en conjunt increïblement variat, que oscil·la constantment entre Orient i Occident.



L’obra de Xiaoxia és el reflex de la personalitat complexa de l’artista, un creador a vegades discretament excèntric, que ha dedicat la seva vida a la recerca constant d’un nirvana. Actualment l’artista, gairebé retirat, treballa a la Xina des del 2006 en la més estricta confidencialitat.

L’exposició s’emmarca en les celebracions de l’Any Nou Xinès al Principat i s’organitzaran activitats complementàries al voltant de la mostra. El primer serà un concert de flauta xinesa tradicional, shakuhachi, interpretat per Yosuke Irie el 15 de març. El 7 d’abril hi haurà un taller infantil de creació d’un rellotge xinès i el 12 del mateix mes la projecció d’una pel·lícula. El 28 d’abril se celebrarà un taller per adults sobre la cerimònia del te.