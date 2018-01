El règim retributiu dels funcionaris de justícia també tindrà quinquennis

Els funcionaris de l’administració de justícia, malgrat tenir una llei de Funció Pública pròpia, també veuran com canvia el seu règim retributiu. Com la resta de treballadors públics deixaran de percebre triennis i se’ls aplicaran quinquennis. Segons va explicar la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, aquest és l’únic aspecte en què els afectarà la reforma que està pendent d’entrar a tràmit parlamentari. «En la nova llei es preveu de forma expressa que el nou text no els serà d’aplicació, estan fora de l’abast de la llei». Ara bé, des del Govern es va considerar, juntament amb el Consell Superior de la Justícia, de «preveure una disposició addicional per adaptar el règim retributiu en el mateix moment que entri en vigor la nova llei». La voluntat era que «el règim retributiu fos equivalent» al de la resta de funcionaris.



Aquesta disposició és la que va ser tramesa a la comissió consultiva de l’administració de justícia perquè s’estudiï i s’emeti l’informe preceptiu corresponent. En aquest sentit, la ministra va assegurar que «no» s’havien oblidat d’aquest col·lectiu i que «ja al setembre vam fer una reunió informativa on els vam comentar que la llei no els era d’aplicació però que hi hauria una disposició addicional que preveuria algunes adaptacions». Segons va defensar «el què per a nosaltres era prioritari era tenir l’informe de la comissió consultiva de la Funció Pública» perquè és al col·lectiu a qui afecta de ple. Amb tot, va admetre que «probablement més endavant s’haurà de fer una revisió de la llei de Funció Pública de l’administració de justícia».

Informe

Descarrega tampoc es va mostrar preocupada pel fet que els funcionaris de l’administració de justícia acabin no signant l’informe preceptiu de la comissió. «Enlloc diu que aquest informe hagi d’estar signat, el què ha d’estar és votat i aprovat per majoria simple dels seus membres», va assegurar, insistint que «la força d’aquests informes és que ells puguin manifestar la seva opinió i quedi reflectida i així, quan la llei arriba la comissió legislativa corresponent els consellers general poden veure les posicions de les persones que hi han participat».

Sindicats

Mentre el Govern segueix defensant la reforma, els sindicats encaren l’assemblea d’aquest vespre amb una clara unanimitat al voltant de convocar vaga general. Els representants del diferents cossos de l’administració coincideixen en què els ànims estan enrarits i que la voluntat de mobilització és clara. Ara bé, també deixen el poder de decisió definitiu als assistents a l’assemblea. «Per part dels sindicats la unanimitat és total, ara són els treballadors els que han de reaccionar», van exposar fonts sindicals.

I és que les darreres manifestacions de la ministra, així com les presentacions sectorials que s’estan fent de la reforma sembla que no han contribuït, precisament, a calmar els ànims. Fonts consultades van explicar que en alguns casos l’assistència no ha estat nombrosa i que s’ha arribat a «posar contra les cordes» a la titular del ministeri pel qüestionament d’alguns aspectes previstos en la nova llei.