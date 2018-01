La CEA uneix forces amb els grups polítics per esmenar les lleis

Les lleis de relacions laborals, d’acció sindical i patronal i de mesures de conflicte col·lectiu que està elaborant el Govern no compten amb l’aprovació de la CEA. De fet, l’entitat ha reiterat en diverses ocasions que hi ha alguns punts de les noves legislacions que van en detriment de les empreses o dels treballadors. Les reivindicacions se centren, per exemple, en el contracte de continuïtat per a les persones majors de 60 anys (sobretot en sectors com la construcció), la doble representativitat en el comitè d’empresa (per part dels treballadors i dels sindicats) o el llindar fix que es vol establir per pagar les hores extres, entre d’altres.

Per combatre aquestes línies, la CEA ha decidit reunir-se amb els grups parlamentaris per unir forces i fer que els consellers puguin entrar esmenes a la llei demanat de canviar alguns dels aspectes comentats. En aquest marc, l’entitat es va reunir amb el grup liberal i, segons va destacar el conseller Jordi Gallardo, en un inici es compartirien la majoria dels punts que reivindica la CEA. Tot i això, «no podrem entrar esmenes a tot el que es demana, «perquè es tracta de mantenir la coherència i de no beneficiar només a uns o a altres. Cal fer una reforma laboral positiva per a tots». D’altra banda, el president de la CEA, Xavier Altimir, va destacar que confien que les peticions «es puguin tirar endavant» i que finalment s’assoleixin unes lleis «consensuades» entre tots els agents.

El Govern preveu que les lleis s’implementin un cop s’hagin aprovat. Al respecte, des de la CEA s’ha demanat que es deixi, com a mínim, un període d’un any perquè les empreses tinguin temps a adaptar-se.