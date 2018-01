UL considera que al Govern li ha faltat «cintura política»

Unió Laurediana creu que al Govern «li ha faltat cintura política» en la negociació de la reforma de la llei de la Funció Pública. Així ho va exposar el conseller general, Josep Majoral, en preguntar-li sobre el posicionament de la formació respecte el nou text. Majoral va indicar que «entenc el posicionament del sindicats», però tot i així no veuen clara la proposta de dur a terme una vaga general que pugui paral·litzar el país. «Una vaga no fa cap favor a ningú», va afirmar. Des del seu punt de vista la millor solució seria crear una taula tripartida (amb la presència del Consell General, el Govern i els Sindicats) «per arribar a un consens perquè és una de les lleis més importants de la legislatura».



Assegura que la seva proposta no tindria perquè fer allargar l’aprovació de la llei i apunta que «si finalment no hi ha consens i la llei és objecte de moneda de canvi a les eleccions, tornarà a ser modificada més endavant». El conseller lauredià va defensar que «tothom es reuneixi amb la finalitat que la Funció Pública sigui sostenible, no només a nivell econòmic».



Ara bé, Majoral també va exposar que el posicionament definitiu de la formació queda supeditat a la reunió que han de mantenir avui amb els sindicats per «conèixer les seves inquietuds».



També es van mostrar contraris a la nova llei des d’SDP, si bé, a diferència del PS, no van donar suport explícit a la convocatòria de vaga. De fet, tampoc van concretar quines seran les mesures concretes que adoptaran per rebutjar el text ja que primer volen parlar amb els sindicats un cop hagin celebrat l’assemblea.



El president de la formació, Jaume Bartumeu, va voler constatar que «portem sis anys de majoria absoluta, de retallades de sous i jubilacions de funcionaris dient que arreglarien la Funció Pública. Sis anys després ens trobem en aquesta situació». De la mateixa manera va recordar que el 2010 el seu Govern ja va fer una taula de treball que va arribar a un seguit de conclusions que pensa que «es podrien aplicar a l’actualitat», per la qual cosa les volen repassar amb els funcionaris.