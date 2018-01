Camp atribueix la baixada de visitants a un efecte del clima

El ministre Francesc Camp creu que la baixada de l’11% de visitants del mes de desembre, que ha perjudicat sobretot el Pas de la Casa –els turistes francesos han caigut un 36%–, és degut a un «efecte puntual climatològic» i no pas a un problema general de la temporada hivernal. Així, el ministre va dir ahir que caldrà esperar a final de temporada per fer balanç, i va augurar que el mes de febrer «pot ser molt bo si el clima ens respecta», a banda d’apuntar que també es poden fer bons resultats durant la Setmana Santa, que enguany cau més d’hora en el calendari.



Camp també va destacar que la punxada s’ha produït sobretot pel que fa a visitants d’un sol dia, que venen a Andorra per les compres, però que en canvi el nombre de turistes –els que pernocten– va augmentar un 4%, segons l’ANA.

Menys vehicles al Pas

Segons el departament d’Estadística, al Pas de la Casa hi van arribar, aquest desembre i per la frontera amb França, uns 34.000 vehicles menys, el que representa una baixada del 28% respecte al mateix mes de l’any passat.



Ara bé, Camp es va mostrar convençut que el producte d’hivern del Pas de la Casa «és atractiu», i va recordar que hi ha diferents públics que hi conviuen, «no només el d’esquí i festa nocturna», ja que la població disposa de més de 3.000 llits d’hotel i més de 5.000 en apartaments turístics. El ministre va avisar que s’ha de continuar mantenint l’equilibri entre tots els tipus de públic «perquè el Pas de la Casa pugui funcionar», per mantenir el turisme més familiar i evitar «problemes seriosos a la llarga».