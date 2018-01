Una possible llista francesa de paradisos fiscals preocupa SDP

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va mostrar la preocupació que té el partit arran de la tramitació per part d’un grup de 20 parlamentaris d’esquerres a l’Assemblea Nacional francesa d’una proposició de llei que pretén crear una llista de paradisos fiscals. Tot i que el progressista va aclarir que el nom d’Andorra no surt al document, va afirmar que les condicions que contempla l’escrit per formar part del llistat són les mateixes que establia l’Ecofin –els ministres d’Exteriors de la Unió Europea– en la llista grisa en què sí apareix el Principat. «Parlen de règims fiscals agressius o excessivament competitius», va explicar ahir el parlamentari.



Bartoueu va aprofitar per instar el cap de Govern, Toni Martí a «dir la veritat» i a «no amagar documentació» referent a les negociacions que estan ocupant l’agenda de Martí a Brussel·les des de fa uns dies. El progressista va exigir explicacions sobre els canvis sobtats dels períodes de transitorietat del tabac i va lamentar que les relacions amb França estiguin en «un cul de sac», quan en general, «sempre han estat molt positives». «Mai hem tingut la documentació explícita i clara. De cop i volta ens van dir que s’havien canviat les regles de joc i que es passava el termini de transició de 20 a 30 anys», va criticar Víctor Naudi, conseller general d’SDP. Bartumeu va recordar que el partit va contribuir a la redacció del pacte d’estat sobre la UE, que contempla que els «elements bàsics de la negociació» s’han de poder comentar amb la resta de partits.