Corts deixa en llibertat un dels albanesos acusats de furts

El Tribunal de Corts va deixar ahir en llibertat un dels ciutadans albanesos, que va ser jutjat dilluns per, presumptament, perpetrar junt amb un altre compatriota 26 furts a xalets del Principat, segons va explicar a EL PERIÒDIC una de les defenses. A més, aquests dos homes, de 34 anys, són els que suposadament haurien intentat robar casa de l’exministre de Justícia, Xavier Espot, i pare de l’actual titular d’aquesta cartera, i del fiscal general.



De fet, les dues defenses van remarcar que no existien proves directes ni indicis que els seus clients haguessin perpetrats aquests furts i, per aquest motiu, van demanar la seva immediata posada en llibertat. El ministeri fiscal, però, es va oposar a aquesta petició. Per la seva part, el Tribunal de Corts va dir al final del judici que es prendrien un temps per deliberar sobre la proposta dels lletrats. Finalment, ahir, un dia després del judici, Corts va anunciar als advocats que posaven en llibertat a un dels acusats, mentre que l’altra haurà de romandre al centre penitenciari de la Comella, com a mínim, fins al dia de la sentència. En concret, els homes van ser detinguts el 16 de desembre del 2016 i, des de llavors, estaven en presó preventiva.

Durant l’audiència, els agents de Policia van explicar que tenien proves primàries de sabates i de guants, que eren semblants als que porten els treballadors de l’obra o els soldadors. Això,vol dir que tenen un rastre d’aquestes peces de roba i dels models que es van emprar en els furts, però no un guant o una bota en concret.

En el cas de l’home que van deixar ahir lliure, a més, no hi havia cap prova directa que l’impliqués, ni rastre d’ADN ni indici, segons va ressaltar la seva defensa durant el judici.



Els robatoris als xalets es van produir en tres onades: del 24 de novembre del 2015 al 26 de febrer del 2016; del 03 d’agost del 2016 al 27 d’agost del 2016; i del 21 de novembre del 2016 al 16 del desembre del 2016.

A l’acusat que ara està en llibertat no se’l va poder relacionar que hagués estat durant la primera ni la segona onada de robatoris al Principat, al mateix temps que només hi ha indicis que estigués en el país el dia de la detenció. De fet, l’home va explicar durant l’audiència que els dies abans de l’arrest va estar a Lloret de Mar amb la seva dona i amb l’altre acusat i la seva parella. De fet, en el vehicle on se’ls va trobar i detenir hi havia un tiquet d’un casino d’aquesta localitat. Així mateix, va relatar que després d’això, les dues dones van tornar a Albània i ell va anar de vacances a Torremolinos a veure uns familiars. Posteriorment, va anar a Barcelona on es va trobar amb l’altre implicat en el cas i van venir a Andorra. El seu objectiu, segons la seva versió, era llogar una casa al Principat durant la temporada de Nadal que, a més, coincidia amb el primer any del naixement de la seva filla, que va arribar al món el 25 de desembre del 2015.



En el moment de la detenció portava a sobre uns 1.200 euros en efectiu i va justificar que era per pagar la finança en cas que trobessin un apartament.

El seu compatriota, del qual és amic des de fa deu anys i es coneixen d’Albània, no se’l va posar en llibertat. En el seu cas ell sí que va reconèixer que havia pujat diverses vegades al Principat i, de fet, la fiscal va posar de manifest que havia llogat en diverses ocasions vehicles a Barcelona que coincideixen amb el moment que van tenir lloc els furts en els xalets. A més, també se’l situa aquí durant aquesta època perquè un pàrquing del centre d’Andorra la Vella va enregistrar la seva matrícula diverses vegades. Aquest aparcament estava al costat d’una botiga de bricolatge que, segons la fiscal, és on s’haurien comprat les eines pels robatoris.



Ara bé, l’acusat va explicar en el judici que havia comprat els instruments per a un circuit de lloguers de motocicletes que té a Albània, així com altres materials de caça.

En un dels robatoris es va trobar un tornavís que tenia el seu ADN, però la lletrada va demanar que s’anul·lés la prova perquè no s’havia acceptat la cadena de custòdia, una versió que van desmentir els agents de policia. L’acusat va assegurar que no havia perpetrat aquests crims i que no entenia perquè l’eina tenia el seu ADN.



El ministeri fiscal va demanar durant la vista cinc anys de presó per cada un dels acusats. A més, va reclamar que indemnitzin a les víctimes amb més de 570.000 euros que seria el valor de les joies i els diners robats, així com 37.800 en concepte de perjudicis morals per a algunes víctimes, que van dir que des de llavors tenien por d’estar soles a casa.

Una de les afectades tenia acusació particular, que va exigir que la seva clienta fos compensada amb 294.400 euros, que seria el valor de les joies que van sostreure de la seva casa, així com 6.000 pel prejudici moral.

L’home que roman a la presó apel·la que és innocent

Els dos detinguts en el cas dels robatoris a xalets van reiterar durant l’audiència que eren innocents. En aquest sentit, un dels acusats, que roman a la presó des que el van detenir el 16 de desembre del 2016, va llegir durant l’audiència un escrit i en la qual demanava al Tribunal de Corts, que el poses en llibertat. En l’escrit, argumentava que ell i el seu amic eren innocents i que no havien perpetrat cap dels 26 furts que se’ls imputava.

L’home va ressaltar que en el moment de la detenció anava amb un jersei clar i no negre, com va dit la Policia. Aquesta peça és la que duia al judici. A més, va dir que el rastre de botes eren d’un 46 i un 45 de peu, quan ell té un 42. Va assegurar que la Policia li volia fer firmar un document conforme que havien trobat el seu ADN en un guant, però s’hi va negar. Per això, va insinuar que la prova del tornavís està manipulada. «Només veníem a passar-ho bé», va dir. Corts va demanar-li que li fes una còpia de l’escrit per tenir-la en compte com a prova.