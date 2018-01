Fernández recorda al Madrid que «guanyar aquí és complicat»

El Poliesportiu d’Andorra viurà dissabte un dels plats forts de la temporada, amb la visita del Reial Madrid. Els últims resultats fa que aquest enfrontament s’afronti d’una manera molt diferent a com s’hagués realitzat setmanes enrere.

El BC MoraBanc Andorra rep als blancs després de les victòries destacades davant l’FC Barcelona Lassa i el Montakit Fuenlabrada. «Això és l’esport. Fas dos partits bons i els guanyes i tornes a estar a dalt», assegura Jaime Fernández, valorant que «estem millorant» i que per plantilla, «tenim equip per ser a dalt». El base està format al Movistar Estudiantes i «jugar contra el Madrid sempre és especial», no només per a ell, sinó per a tots els aficionats. «És un rival molt complicat. En totes les facetes del joc són forts», que «porten una línia molt bona. Hem de fer el nostre joc» per ser capaços de «posar les coses difícils» per tal de «poder competir i emportar-nos el partit». I recorda que el Principat és una plaça exigent: «Guanyar a aquí és complicat».

El paper de Fernández a mida que han anat passant les jornades ha anat en augment. El seu fitxatge va ser «una aposta important», destaca el president de l’entitat, Gorka Aixàs, i està resultant del tot encertada: «La relació és fructífera per a tots. L’equip està notant el seu impacte a la competició». És un jugador que aporta «frescor en coses que faltaven la temporada passada».

Satisfets amb Sanè

La plantilla comptava amb dos jugadors amb contracte temporal degut a les lesions. Un ja no hi és a l’equip, després de Chris Copeland i el club arribessin a un acord per a que el nord-americà quedés desvinculat. L’altre és Landing Sanè, que ha mostrat una adaptació ràpida i amb les seves darreres actuacions fa que «estem contents», admet Aixàs, que valora la seva continuïtat perquè «la nostra situació és encara fràgil» a nivell de baixes, amb Beqa Burjandaze i Przemek Karnoowski encara en ple procés de recuperació.

Colton Iverson va començar a exercitar-se dilluns amb els seus nous companys. És un jugador del que s’espera que pugui sumar al grup, i que davant el Reial Madrid tindrà l’ocasió de debutar. La seva arribada es produeix com una oportunitat del mercat. «El nostre tarannà és ser el més competitius dins les nostres possibilitats», exposa Aixàs. L’estatunidenc és ben rebut al vestidor. «Tot el que sigui sumar i remar al vaixell en la mateixa direcció és positiu», assenyala Fernández.

Més opcions per fer ‘la cistella dels teus somnis’

Repetint l’experiència de la temporada passada, en aquesta se celebra la segona edició de la campanya la cistella dels teus somnis, que té el patrocini de MoraBanc. L’entitat bancària dona un premi de 100.000 euros a qui sigui capaç d’anotar una cistella realitzant un llançament des del mig de la pista. Hi haurà dues persones que tindran l’oportunitat de fer els tirs, que s’efectuaran el 24 de maig a la darrera jornada de la fase regular, en la vista del València Basket. Aquest any es produeixen novetats. I és que hi haurà l’opció de realitzar fins a tres llançaments. Si s’encerta a la primera el premi serà íntegre, a la segona serà de 50.000 i a la tercera de 5.000. Els interessats es poden inscriure a la web www.lacistelladelsteussomnis.ad.