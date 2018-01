El palmarès andorrà es veu ampliat amb tres medalles més

Ja són cinc les medalles que sumen els esquiadors andorrans al Trofeu Borrufa en dues jornades a Vallnord Ordino-Arcalís. A les dues del primer dia de competició se li sumen tres més.

En el gegant sub-16 masculí l’alegria era doble. La victòria va ser per a Roger Bartumeu, que marcava un registre d’1.44,14 minuts. Segon va ser l’argentí Tiziano Gravier (1.45,22) i tercer Ty Acosta, que compartia el caixó del podi amb l’holandès Ties de Jonge, ja que tots dos finalitzaven amb un temps d’1.45,87. Robert Ferrari va ser 10è (1.47,13), Marc Pujol 14è (1.48,01) i Iu Escabrós 20è (1.49,03). Albert Cinca no va concloure la primera mànega i Albert Calvo la segona. En categoria femenina l’andorrana millor classificada va ser Carla Mijares, que va ser 9a amb 1.46,91, Jèssica Núñez va ser 11a (1.47,36), Júlia Bellsolà 15a (1.50,39) i Daniela Chato 30a (1.55,77). No va acabar la primera mànega Iria Medina. La guanyadora va ser l’hongaresa Zita Tóth amb un crono d’1.42,91. La van seguir la israeliana Noa Szollos (1.44,59) i la britànica Siena Horton (1.46,06).

En categoria sub-14, Marc Fernàndez es penjava la medalla de bronze a l’eslàlom. Va completar la cursa amb un crono d’1.17,16. Només el van superar el francès Norick Polchi (1.14,47) i el britànic Jack Upton (1.16,35). Pere Cornella va ser 8è (1.21,60) i Àlvar Calvo 9è (1.21,62), mentre que Arnau Areny va quedar desqualificat a la primera mànega. En fèmines, la corredora nacional més destacada de les que hi participaven va ser Clàudia Garcia, que va classificar-se a la 6a plaça amb 1.31,57. A continuació, al 7è lloc, finalitzava Nàdia Bernat (1.31,87), mentre que Aina Martí era 9a (1.32,13). Francesca Raffaeli no va completar la segona mànega.Va adjudicar-se la prova la belga Nore Kerkhnofs amb 1.29,34. La segona posició va ser per a la britànica Isla Wars (1.29,91) i la tercera per a la seva compatriota Emilia Ackerley (1.30,27).