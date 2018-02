Casa Eyre i les seves espectaculars tapes que et faran salivar

Menjar unes exquisides tapes a La Massana ja és possible. I ho és des de fa poc més d’un mes, quan Casa Eyre va obrir les portes per dur a les Valls del Nord una oferta gastronòmica pràcticament inexistent. Però no es tracta d’un restaurant de tapes «normal», perquè Casa Eyre respira, en tot moment, l’esperit casolà que acompanya el restaurant però també tots els seus plats. Tot és fet a casa, des de l’ensaladilla russa a les croquetes, totes les tapes i tots els suggeriments que ofereixen diàriament, entre els que tenen molt d’èxit (per preu i per qualitat) l’escudella o les llenties: senzillament delicioses, i servides en sopera com a casa.

De tapes, moltes i molt bones. Si depèn de nosaltres, no deixeu de tastar el pop a la gallega, les anxoves del cantàbric o els callos. Espectaculars. una altra bona opció són els popets en la seva salsa o la truita de patates, un clàssic però a pocs llocs com aquí.

I feu un raconet per les postres, uns profiterols farcits de nata i amb xocolata per sobre per acabar un àpat senzill però alhora gourmet.

I tot això en un ambient deliciós, un servei al client exquisit i una decoració que cuida tots els detalls, fent el local més que casolà: acollidor.

I si en voleu tastar l’essència, fins el dia 25 de febrer participen a les jornades gastronòmiques de La Massana, oferint un menú de qualitat i quantitat per 25 euros que us deixarà molt més que satisfets, oferint a més un còctel de benvinguda!

La nostra recomanació:

Qualsevol excusa serà bona per a Casa Eyre, així que la nostra recomanació és que trieu unes quantes tapes per compartir i en gaudiu al màxim!

Ideal per… Àpats amb els amics, ideal per fer una cerveseta acompanyada d’alguna tapeta que sempre et regalen!



Punts forts i punts febles:

El punt fort és que tot és casolà, i es nota.El tracte amb el que us rebran és excel·lent. De punt feble no n’hi ha! Bona qualitat a bon preu i bones quantitats. No es pot demanar més.

Av. Sant Antoni 14

La Massana AD400

855 223