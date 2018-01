Un nou estudi mediambiental per explicar els aiguats de 1982

Una seixantena d’investigadors de la Universitat de Saragossa, el Servei Meteorològic de Catalunya, MétéoFrance, l’Agència Estatal de Meteorologia d’Espanya, el Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère, l’Institut Pirenaic d’Ecologia i el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra van participar al primer workshop del projecte Climpy, que estudia les bases de dades climàtiques del Pirineu amb més detall del que havia fet fins al 2010 l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), ja que s’estudiaran les bases de dades a nivell diari i s’ampliarà el període fins al 2015. A més, també es crearà una malla de dades entre el 1981 i el 2015. D’aquesta manera, es podran extreure uns resultats més afinats i es podran estudiar millor les dades extremes, per analitzar més a fons, per exemple, els períodes de sequera o episodis com els aiguats del 1982.

L’objectiu d’aquest estudi és donar continuïtat a l’OPCC a través de dades climàtiques mensuals entre el 1950 i el 2010. Els resultats d’aquest estudi van determinar que des del 1950, les temperatures al Pirineu han augmentat una mitjana de 0,2 graus per dècada, i les precipitacions s’han reduït entre 2 i 2,8 mm cada any.

La neu

Les bases de dades climàtiques del projecte Climpy també tenen com a novetat l’anàlisi de la neu, tal com ha destacat des del Cenma Laura Trapero. Les conclusions, que estaran enllestides a finals d’any, també s’aplicaran a d’altres projectes relacionats amb boscos, flora i aigua, per determinar els possibles impactes que tindrà el canvi climàtic en aquests àmbits. Marc Prohom, del Servei Meteorològic de Catalunya, va explicar que actualment les dades estan seguint els diferents processos de control de qualitat però que els primers resultats confirmen la tendència a l’alça de les temperatures, que pot ser fins i tot més accentuada perquè entre el 2010 i el 2015 van ser anys càlids. Pel que fa a precipitacions, l’estudi de l’OPCC no va pronosticar una tendència clara i el nou projecte apunta que van a la baixa, sobretot al vessant sud del Pirineu, tot i que Prohom ha destacat que en alguns punts del vessant nord les tendències són positives, informa l’ANAH