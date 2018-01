Lamela obliga Besolí a declarar en castellà davant la justícia andorrana

«Això és Espanya. Parli en espanyol!». Així d’enfurismada va respondre la jutge espanyola Carmen Lamela a Joan Besolí i Sandro Rosell, tots dos tancats a Soto del Real en presó preventiva des de fa vuit mesos per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Els fets van tenir lloc el passat mes de desembre, quan tots dos van declarar en el marc d’una comissió rogatòria andorrana per esclarir els fets suposadament delictius que s’estan investigant tant a Espanya com a Andorra. La declaració va tenir lloc en territori espanyol per la incapacitat de viatjar de Besolí i Rossell, de manera que va ser la batlle Canolic Mingorance i el fiscal general Alfons Alberca els que es van traslladar a Madrid en el marc d’aquesta causa. Cal entendre que, al tractar-se d’una comissió rogatòria, encara que tingui lloc a Espanya és la justícia andorrana la que està jutjant les dues persones en qüestió.



Tal com va explicar ahir l’advocada andorrana del també lletrat i polític lauredià, Anna Solé, tant Rossell com Besolí van sol·licitar expressar-se en català «perquè estaven nerviosos i és l’idioma que més dominen». La magistrada espanyola, però, va insistir en l’ús del castellà, tot i tractar-se d’un acte jurisdiccional andorrà. Davant les queixes dels lletrats andorrans recordant que l’idioma oficial del Principat és el catà, la jutge va respondre que haurien d’haver demanat un traductor jurat. «Lamela va intentar presidir la comissió rogatòria», va criticar Solé, que va recordar que el seu client no va declarar a Andorra per estar mancat de llibertat.

Besolí es nega a respondre

L’advocada també va posar de manifest ahir que les preguntes les havia d’efectuar Mingorance i no Lamela, ja que és l’andorrana la instructora de la causa al Principat. Finalment, però, per l’enrenou de l’idioma i sobretot per les repetides queixes dels lletrats defensors de la falta d’accés al sumari, Joan Besolí es va negar a respondre davant la justícia. L’expresident del Barça tampoc va prendre declaració.

Altres casos polèmics

Aquesta no és l’única vegada que la justícia espanyola imposa les seves maneres de fer al Principat. Malgrat que no va ser per una qüestió d’idioma, el cas Pujol també es va veure involucrat en una polèmica similar ara fa dos anys en el marc d’un interrogatori que va tenir lloc a Andorra. El jutge de l’Audiència Nacional, José De la Mata, es va desplaçar al Principat juntament amb la número dos de la Fiscalia Anticorrupció, Belén Suárez, i un representant de l’advocacia de l’Estat veí del sud per fer els interrogatoris a testimonis considerats clau en el marc del cas Pujol.



Segons van confirmar fonts jurídiques en aquell moment, la batlle encarregada de la causa al Principat, Àngels Moreno, es va absentar durant uns minuts i el jutge espanyol va seguir pel seu compte, quan el reglament no li permetia. L’interrogatori, van afirmar els juristes en el moments dels fets, l’havia de liderar i fer en exclusiva la batlle Moreno, que era qui tenia la sobirania nacional en territori andorrà. En el mateix cas, també es va crear polèmica pel fet que es desplacés fins al Principat «una comitiva oficial» amb tres membres importants de la justícia important, per ser un fet «poc habitual».