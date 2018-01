El Govern analitza uns preus mínims per al tabac

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha confirmat que el Govern estudia una proposta dels fabricants de tabac per fixar uns preus mínims de venda al públic d'aquest producte. Cinca ha dit que la mesura ve de lluny i es basa en models d'altres països, i ha celebrat que el sector sigui conscient que el contraban de tabac sigui un problema. El ministre, però, no ha entrat a valorar la proposta, i s'ha limitat a dir que l'estan analitzant. A més, ha puntualitzat que, perquè tiri endavant, cal que sigui viable per tots els sectors implicats, de manera que no només ha de convenir a colliters i fabricants sinó també als comerciants que venen el tabac al públic final.

Jordi Cinca ha volgut deixar clar que es tracta d'una qüestió d'ordre intern i que no està lligada a l'acord d'associació amb la Unió Europea. De fet, ha reiterat que l'acord no implica mesures d'ordre fiscal per part d'Andorra, ni contrapartides o exigències per establir un diferencial fixe amb els preus d'Espanya o de França a canvi del període de transició de 30 anys. El ministre ha recordat que aquesta és una aspiració que té França amb tots els seus països veïns, però que Andorra, que ha de preservar la seva competitivitat, "no pot vincular la persistència d'aquest sector al preu de venda al públic dels nostres veïns". "No està dins dels documents que avui en dia s'estan treballant cap mena d'incidència sobre la nostra fiscalitat, el que Andorra ha ofert és que hi hagi un esment explícit de la nostra voluntat de lluitar contra el contraban de tabac", ha assegurat el ministre. Cinca sí que ha reconegut que aquesta qüestió va ser mencionada en algunes converses, i ha lamentat que els grups parlamentaris, als quals el cap de Govern ha anat informant de tot el procés de negociació, ho hagin fet públic.

D'altra banda, Cinca ha informat que durant la ronda de reunions que han tingut lloc aquest dimarts i dimecres a Brussel·les no s'ha tractat la qüestió específica del tabac, ja que les trobades han estat amb la presència de Mònaco i San Marino. Tot i això, ha assegurat que el que s'ha fet és intentar tancar el capítol de la lliure circulació de mercaderies –de la qual el tabac en forma part–, un pas que està molt a prop de culminar-se tenint en compte que ja s'han començat a introduir qüestions relacionades amb la lliure circulació de serveis. Així, la UE ha presentat tot el cabal comunitari que implica aquest capítol, i ara caldrà que els tres països facin les taules d'equivalència amb la seva legislació per veure l'esforç que han de fer per adoptar-lo.

Cinca també ha explicat que, a banda de l'estatus del tabac, un altre dels serrells que queda per concretar quant a mercaderies és com es fa la fusió de l'actual Acord Duaner dins del nou acord d'associació. Per tot plegat, el Govern confia que es pugui tancar tot aquest capítol durant la següent ronda de reunions, prevista per a principis de març. De fet, el ministre ha reiterat que creuen que la qüestió del tabac està molt ben enfocada i que es podrà aconseguir "un temps més que suficient per poder-se adaptar, molt per damunt del que alguns preveien i ja van sentenciar fa uns mesos".