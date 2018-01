Esteve frega el podi

És dels que mai falla. Irineu Esteve va quedar-se a les portes del podi a l’estrena dels Campionats del Món sub-23 de Goms (Suïssa), a la prova dels 15 quilòmetres clàssics. El corredor de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va concloure a la quarta plaça, en una cursa on va anar de menys a més, guanyant posicions a mida que completava el recorregut.

Va realitzar una prova en la qual va anar progressant. En els primers compassos rondava la quinzena posició de la classificació, però abans de meitat del recorregut ja va entrar al top 10 per anar guanyant places. Primer superava al noruec Ole Joergen Bruvoll per posar-se sisè. Després del km 10 avançava al rus Ivan Kirillov i en el darrer tram al també rus Andrey Sobakarev. Esteve finalitzava amb un crono de 37.20,7 minuts i es quedava a només 17,2 segons de penjar-se una medalla, la de bronze, que va ser per al rus Ivan Yakimushkin (37.03,5). L’or se’l penjava el noruec Mattis Stenshagen (36.28,3) i la plata el també rus Denis Spitsov (36.33,1).

«Ha estat la seva millor cursa de l’any. Ha fet una carrera de menys a més, a una pista molt dura. Ha corregut bé, a l’última volta hi ha corredors que han pagat una mica l’esforç i la duresa de la pista i ell ha pogut aguantar el ritme i per això ha pogut arribar fins a la quarta posició. Les prestacions han sigut molt bones», assenyalava Joan Erola, tècnic de la FAE, més que satisfet pel rendiment mostrat: «Hem agafat novament un bon moment de forma com l’any passat en els Mundials i ara toca esperar. A nivell centreeuropeu ha estat el primer corredor sub-23. Aquest any hi ha dos russos davant i un noruec, però tenim russos al darrere. Penso que ha fet una carrera molt bèstia».

Esperança de futur

Carles Visa, director tècnic de la FAE, destacava que després de dos podis a la Copa d’Europa «sabíem que podia fer un bon resultat». Abans de la cita «les expectatives les teníem posades perquè sempre hi creus. Els resultats que portava fent són bons, la trajectòria és molt bona», i a Goms la va confirmar. «És un resultat fantàstic, increïble per a nosaltres, estratosfèric. Sobretot tenint en compte que som un país molt petit amb una estructura molt petita. Que puguem estar amb aquests grans països nòrdics que tenen les estructures tant grans, estar allà davant, està molt bé». Esteve necessita «anar cremant etapes mica en mica» i «està fent molt bé les coses. És un talent», i resultats com aquets de cara als Jocs Olímpics «dona confiança», no només en l’esquí de fons, sinó també en alpí de cara al top 30: «Sabem que en Copa d’Europa estem forts i ara els deures els hem de fer aquí».

Ser tant a prop del podi «és dels millors resultats que hem fet mai», destacava Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà, que recordava també el bronze obtingut per Joan Verdú al Festival Olímpic de la Joventut. Valora que assolir posicions destacades es complica perquè «cada dia el nivell puja més. Abans els grans països de neu eren els que dominaven», però actualment «en surten de nous» que augmenten la competència. Tot i així «el futur ens dirà on anem a parar, però crec que estem ben encarats. Estic content com s’està desenvolupant l’esport d’hivern a Andorra, perquè cada vegada tenim més gent en més esports diferents i això ajuda a que hi hagi més evolució i potser algun dia arribarem a la fita», una medalla. Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports, ressaltava que Esteve és «una esperança pel futur de l’esport andorrà» i confia que segueixi amb la projecció actual.

Recepció oficial de la delegació Olímpica

Bona part dels representants andorrans que seran presents als Jocs Olímpics de PyeongChang van ser presents a la recepció oficial que es va realitzar a l’edifici administratiu del Govern. Toni Martí, cap de Govern, i Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports, va desitjar sort als esportistes per a que assoleixin els objectius marcats a Corea del Sud.