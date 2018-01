Rècord de visitants al Pirineu durant el 2017

El sector turístic de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida ha tancat l’any passat amb 1.188.712 visitants, un nombre que suposa el millor any de la història quant al nombre de viatgers. Les pernoctacions del 2017 han estat 2.911.302, xifra que se situa en termes molt similars a la registrada l’any 2006 (un 1% menys) i considerada com la millor fins ara, segons l’enquesta provisional d’ocupació turística de l’INE amb les dades de viatgers i pernoctacions en hotels, càmpings, apartaments turístics i turisme rural en el conjunt de la demarcació de Lleida.

D’altra banda, les xifres del 2017 representen globalment un creixement d’un 6,52 % en el nombre de viatgers i del 6,74 % en les pernoctacions amb relació a l’any 2016, que ja va representar la millor dada dels darrers 8 anys.

creixement gradual / Amb les dades ja tancades, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha confirmat que «s’han complert les expectatives» i ha posat de manifest que el conjunt de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida estan experimentant des de l’any 2014 un creixement quant al nombre de viatgers i de pernoctacions fins arribar aquest darrer any 2017 a assolir el millor registre de tots els temps pel que fa a visitants i a igualar pràcticament amb el millor rècord de la història en la xifra de pernoctacions amb l’any 2006. L’any 2014 va ser l’any el de la consolidació de la recuperació després dels efectes de la crisi econòmica. Amb aquestes dades, Alegre s’ha mostrat satisfet i confiat de poder continuar treballant aquest any 2018 en la mateixa direcció per aconseguir millorar els resultats de creixement turístic.

Al marge del turisme reglat, cal tenir present que al conjunt de la demarcació actualment hi ha unes 9.000 places d’allotjament de turisme no reglat en albergs, refugis, campaments o cases de colònies, que no estan incloses en les estadístiques de l’INE. També s’ha matisat que el volum de turistes és superior al de viatgers en establiments turístics, atès que hi ha molts turistes que s’allotgen en segones residències, en cases de familiars i amics i en habitatges d’ús turístic que tampoc estan inclosos en aquestes dades.

El turisme estranger bat un altre rècord

Una altra dada positiva és que el turisme estranger ha mantingut un any més el seu creixement fins a batre l’any 2017 el seu propi rècord: un 6,54% més en el nombre de viatgers i un 1,4 % més en el de pernoctacions. D’aquesta manera, l’any 2017 se situa també com el millor de tots els temps en aquest segment. Conncretament, es va rebre 184.266 turistes estrangers, els quals van efectuar unes 440.484 pernoctacions. Això va representar el 15,50 % del volum total de visitants i de pernoctacions. L’any 2016 la xifra va ser de 172.946 visitants forans, que van fer 434.508 pernoctacions.

Malgrat que els resultats del conjunt de l’oferta turística de les comarques de Lleida presenten en conjunt un resultat molt positiu, cal destacar que els sectors d’hoteleria i els càmpings són els que han mostrat un millor comportament i uns majors increments d’ocupació.