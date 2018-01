Sis medalles nacionals més

Les medalles se segueixen acumulant a la delegació andorrana en el 26è Trofeu Borrufa. A la tercera jornada els esquiadors nacionals van sumar sis metalls més a Vallnord Ordino-Arcalís.

Clàudia Garcia va aconseguir l’or al supergegant sub-14 femení. Obtenia la victòria i el preuat metall amb un crono d’1.03,22 minuts. No va ser l’única en pujar al podi en aquesta prova, ja que Nàdia Bernat era tercera a 0,64 centèssimes de la seva companya d’equip. El segon lloc l’ocupava l’espanyola Georgina Tarrago a 0,26. Aina Martí va ser 14a a 5,05, i Francesca Raffaeli 15a a 5,09. A la competició masculina el triomf se’l va emportar el francès Norick Polchi amb 1.01,97. El seu compatriota Giorgio Lamasa va ser segon a 0,62 i l’espanyol Aniol Torres tercer a 2,00. A continuació, ja fora del podi, en el quart lloc finalitzava Arnau Areny a 2,42, mentre que Marc Fernàndez va ser 6è a 2,68, Pere Cornella 20è a 6,55 i Àlvar Calvo 25è a 7,66.

Clàudia Garcia s’imposa en el supergegant i la combinada de categoria sub-14

Una altra medalla arribava al supergegant sub-16 masculí, amb Ty Acosta sent tercer, finalitzant a 0,27 del vencedor, el xilè Nicolás Pirozzi amb 58,45 segons. Va ser segon l’holandès Daniel Vonk a 0,26. Robert Ferrari era 7è a 1,05, Roger Bartumeu 12è a 1,40, Albert Cinca 16è a 1,82, Marc Pujol 31è a 3,00, Iu Escabrós 37è a 4,32 i Albert Calvo 41è a 5,86. En categoria femenina s’imposava la israeliana Noa Szollos amb 58,08, seguida per la portuguesa Vanina Guerillot a 0,51 i l’hongaresa Zita Tóth a 0,96. Jèssica Núñez va ser 4a a 1,19, Iria Medina 5a a 1,24, Carla Mijares 6a a 1,50, Júlia Bellsolà 17a a 3,99 i Daniela Chato 37a a 10,63.

A la combinada sub-16, on es va imposar l’argentí Tiziano Gravier, Acosta era 6è a 1,81, Bartumeu 12è a 2,52, Ferrari 15è a 3,80, Pujol 23è a 4,57 i Escabrós 30è a 8,07. No van acabar la mànega d’eslàlom Calvo i Cinca. En noies s’imposava Tóth. Mijares obtenia el bronze, Medina era 9a, Bellsolà 15a i Chato no finalitzava. En sub-14, on va vèncer Polchi, Fernàndez es classificava a la tercera plaça. Areny va ser 6è Cornella 12è i Calvo era desqualificat. En femení, Garcia aconseguia la medalla d’or. Bernat finalitzava 5a, Martí 9a i Raffaeli 14a.

Salvadores signa el 15è lloc a l’eslàlom de les Gets

L’estació francesa de les Gets acollia un eslàlom FIS, en el qual Xavi Salvadores es va classificar a la quinzena posició. Va marcar un crono d’1.35,67 minuts Matías Vargas va ser 21è (1.37,24) i Pol Suàrez 48è (1.41,98). No van finalitzar la segona mànega Lucas López i Àlex Rius, mentre que en la primera havia quedat eliminat Àxel Esteve. El guanyador de la carrera va ser el francès Alexandre Coltier amb un temps d’1.31,66. El podi el van completar els seus compatriotes Maxime Rizzo (1.32,29) i Martin Arene (1.32,83). Els Campionats del Món júnior, que s’estan desenvolupant a Davos (Suïssa), va tenir com a cursa del dia l’eslàlom, on no hi va prendre part Cande Moreno. L’esquiadora andorrana avui si que ho farà a la prova programada, el supergegant.