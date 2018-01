Sang, suor i llàgrimes al ball

«No sabíem molt bé on era ni què era Andorra però ja ens han explicat moltes coses sobre la seva història. Som molt afortunats de poder estar aquí perquè no crec que gaire gent dels Estats Units hi hagi vingut mai», va comentar informalment el ballarí de la companyia Ailey II Antuan Byers aquest dijous a les 20.00 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella en el marc de la Temporada de Música i Dansa de la capital. Al costat seu, la companya Tara Bellardini assentia.



Però en realitat els afortunats som nosaltres. Aquests joves de només 23 anys representaran el clàssic del coreògraf Alvin Ailey Revelations, estrenat el 31 de gener de 1960 a Nova York, és a dir fa exactament 58 anys. Des d’aleshores l’espectacle ha voltat per tot el món, és la peça de dansa moderna més vista de la història i ha sigut part de moments històrics com l’obertura dels Jocs Olímpics del 1968 o les arribades a la Casa Blanca dels presidents nord-americans Jimmy Carter i Bill Clinton. I, des de dijous, també marcarà una fita per recordar a Andorra la Vella.

‘Revelations’ va ser a la inauguració dels mandats de Clinton i Carter a la Casa Blanca



«Revelations és l’obra de dansa moderna que més m’ha impressionat a la meva vida, els vaig veure a Nova York i vaig pensar que un dia m’agradaria portar-los a Andorra i ara aquest somni es farà realitat», va dir el director artístic de la Temporada música i dansa d'Andorra la Vella MoraBanc, Josep Maria Escribano durant la presentació de l’espectacle, que va afegir: «Vaig veure darrere una causa humana molt forta, una necessitat de fer justícia amb els afroamericans, no només una bellesa artística». Amb aquestes credencials i si encara no teniu les vostres entrades, tenim bones notícies, aquesta tarda encara en quedaven de disponibles.





Ailey II, la companyia que podrem gaudir , és la germana petita de l’Alvin Ailey American Dance Theater, però que no té res a envejar a la primogènita. «Si us sóc sincera als assajos que vaig veure a Nova York, no vaig poder distingir entre els ballarins d’una i altra», va assegurar la directora de la productora cultural encarregada de la gestió perquè el ballet modern arribés fins als Pirineus, Dania Dévora.



Alvin Ailey va encetar el projecte de l’Ailey II el 1974 i per a fer-lo realitat va seleccionar els millors alumnes de l’escola de dansa que havia posat en marxa el 1969. Aquesta dinàmica es repeteix fins al dia d’avui i és la crème de la crème dels estudiants la que arriba a l’Ailey II, segons va explicar el director artístic d’aquesta, Troy Powell. A més, Ailey II ofereix un format més portàtil per a les gires mundials que la companyia gran, un format més petit que Alvin Ailey va pensar en un primer moment per acostar la dansa «a llocs que no la podien gaudir habitualment», segons va explicar Powell.



Avui en dia Ailey II «és una gran plataforma perquè els alumnes de l’escola creixin tècnicament i psicològicament», va detallar el director artístic nord-americà. I un dels ballarins, Antuan Byers, de només 23 anys s’hi va mostrar molt d’acord i va explicar que, tot i que «depén de cada promoció, normalment els membres de l’Ailey II tenen entre 21 i 23 anys». La majoria dels ballarins de la companyia principal «entre un 85% i un 90%», segons Powell, van passar per l’Ailey II en algun moment de la seva carrera.



Per a Powell, tot i que Revelations s’ha erigit com a reivindicació afroamericana arreu, «no parla de la raça sinó de la humanitat i de la celebració de les fites de cadascú com a humans i és per això que l’espectacle ha tingut un recorregut d’anys i que s’entén a totes les cultures». Sembla que Alvin Ailey se’n va donar aviat d’aquesta potència i va passar de les primeres posades en escena amb ballarins exclusivament afroamericans a incloure els millors professionals sense importar l’origen ètnic.



I encara que els primers ballarins de Revelations van poder viure en primera persona els conflictes més candents de la comunitat afroamericana els anys 60, Powel creu que «els ballarins d’avui en dia entenen igualment la potència i el missatge de la coreografia». Tot i, des de fa més de mig segle, acompanyat de ritmes de blues, gospel i jazz, així com d’un impressionant vestuari que ha fet suar els productors de l’espectacle perquè arribés a temps a Andorra, segons va revelar Dévora.

Powell: «L’obra no parla de la raça sinó de la humanitat i és per això que ha tingut recorregut»

Per si Revelations no suposés un èxtasi suficient, Ailey II també obsequiarà el públic d’aquesta nit amb un parell d’interpretacions més modernes, d’entre les quals la ballarina Tara Bellardini va destacar Breaking Point: «És una peça molt nova que vam començar a assajar l’estiu passat. Parla del desig fort per quelcom que mai podem arribar a tenir i que sempre suposa un fracàs. Es genera una sensació molt intensa. va explicar amb entusiasme. «Portem sang, suor i llàgrimes a l’escenari per no fer marxar la gent, ni nosaltres mateixos, indiferents», va explicar Byers.