Centenars de funcionaris han aprovat per unanimitat la proposta de tirar endavant una vaga general indefinida com a mesura de protesta per la reforma de la llei de la Funció Pública que impulsa el Govern. En una assemblea general que ha aplegatr unes 450 persones a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany i que s'ha celebrat a porta tancada «per por a les represàlies», els funcionaris han deixat clar que la mobilització no es fa per «perjudicar els ciutadans» sinó per aconseguir reconduir la negociació i que l’Executiu faci marxa enrere amb aquesta llei així com amb la del codi de relacions laborals. Amb tot, encara no es té data fixada. L'objectiu és que es pugui dur a terme durant els propers 15 dies i tampoc s'ha detallat si serà només d'un dia o si es podrà allargar més d'una jornada.

En l’assemblea també s'ha votat i aprovat per majoria tirar endavant tres iniciatives legislatives populars en els propers tres mesos: la de responsabilitat política, la de la llei electoral i la d’avançament electoral. D’altra banda es presentarà una demanda contra el Govern per vulneració del dret sindical.