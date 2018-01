Els preus del taxi i el bus pateix una petita pujada de preu

Feia quatre anys que els preus de l’autobús públic i el taxi estava estancat. Aquest any, però, el Govern té previst executar una pujada. A demanda del ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya, hi haurà un petit increment que no supera el 2%.

L’increment s’ha basat, segons va explicar ahir Jordi Cinca, en l’evolució de l’IPC dels darrers quatre anys. «El 2014 i el 2015 va ser negatiu, fa dos anys lleument positiu i l’any passat del 2,6%». Aquest és el barem utilitzat.

Així doncs, el taxi ordinari interurbà ha pujat un 1,8% de mitja; la baixada de bandera , per exemple, passa de 2,55 euros a 2,6. De les dues tarifes que hi ha per trajecte, la de quilòmetres recorreguts de dia i en laborable passa de valer 1,12 a 1,14, mentre que la de quilòmetres recorreguts de nit i en festiu van d’1,33 a 1,35.

Pel que fa a les tarifes de l’autobús interurbà, el ministre portaveu va apuntar ahir: «El sector demanava un increment major al que hem acabat posant, que és d’un 1,77% de mitja.

El bitllet senzill de la zona 1, que costava 1,80 euros, passarà a costar 1,85. El de zona 2 passa de 3,3 a 3,5 i les de diversos viatges rebran un augment menor perquè segons Cinca «s’ha volgut primar la fidelitat dels usuaris habituals». Així doncs, la targeta de deu viatges, que costava 13,50 euros, ha pujat 25 cèntims i costarà 13,75. La targeta de vint viatges augmenta en de 25,5 a 25,9. Gairebé ni ho notaran, les butxaques.