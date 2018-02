Els fiords i les muntanyes de Xile estan de camí cap a Andorra

Els fiords i les muntanyes de Xile estan de viatge, creuant l’Atlàntic, amb destí a Andorra. Les icones publicitàries del país sud-americà que sempre atrauen la curiositat del turistes, formen la temàtica de la pròxima exposició fotogràfica que s’instaurarà al centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria. Arriben avui i dilluns estaran a disposició del públic que ho desitgi fins el 2 de març. El preu de l’entrada no serà cap excusa per no anar-hi a fer un cop d’ull: zero euros.

Les obres pertanyen a artistes tant professionals com amateurs que estiguin associats a la Federació Xilena de Fotografia, però tant des de l’entitat sud-americana com de la Internacional s’analitzen les propostes per escollir les quaranta millors que estaran al vestíbul del centre de congressos lauredià. «Seran 22 o 23 autors i cadascú aportarà dues obres», va avançar ahir el president de la Federació Andorrana i també vicepresident de la Internacional, Joan Burgués. «Ja els hi puc garantir que serà una exposició de gran qualitat i molt interessant per a Andorra, ja que és un país amb un paral·lelisme important amb Xile, pel que fa a les muntanyes».

La fotografia, «en auge»

El conseller de cultura del comú lauredià, Josep Roig, va assegurar que l’exposició és del tot encertada perquè «cada cop hi ha més auge de la fotografia», una frase que va refermar la responsable de l’escola d’Art, Úrsula Borja: «La gent s’interessa per saber més. Vam fer un taller de foto dedicat a la tardor i ara volem obrir un altre per a la primavera».

Quan acabi aquesta exposició al març, comencarà una altra centrada en els fotògrafs del país, també amb una selecció i amb una temàtica lliure. I al novembre, hi ha prevista una exposició dels guanyadors del concurs mundial de fotografia esportiva.