La Justícia declara prescrites les irregularitats de Ctrasa

La Justícia ha decidit desestimar la denuncia que fa uns mesos va presentar Apapma per presumptes irregularitats en la construcció de Ctrasa. Segons l’aute judicial, el motiu que es dona per no acceptar la causa és que els delictes denunciats (prevaricació, corrupció, tràfic d’influències i falsedat documental) han prescrit.

Apapma presentarà ara un recurs d’apel·lació al Tribunal de Corts, perquè, segons va informar ahir el president de l’associació, Carles Iriarte, se’ls ha vulnerat «el dret a l’accés a la Justícia» i s’ha volgut apartar un cas «sense ni tan sols investigar els fets, quan és precisament això el que es demanava».

Llargs terminis d’espera

Iriarte també va lamentar que el Govern els hagi «marejat tant» amb l’informe elaborat per l’empresa auditora KPMG l’any 2010 en relació al centre de tractament de residus fet a petició del mateix l’Executiu, llavors capitanejat pel PS. De fet, la denúncia d’Apapma es basa en aquest estudi, que, entre d’altres coses, confirmava un sobrecost de més de 23 milions en la construcció del centre.

En aquest sentit, Iriarte va recordar que des que es va demanar per primera vegada l’auditoria (l’any 2013) fins que finalment el Govern els hi va facilitar, van passar dos anys, temps suficient com perquè fos més fàcil poder declarar prescrits els delictes. A més, el president va matisar que no va ser gens fàcil obtenir els documents i que van haver de passar diverses vegades pels tribunals.