La Batllia obliga els Cachafeiro a marxar del Punt de Trobada

Segons informa RTVA, la defensa dels Cachafeiro va anunciar ahir que presentarà un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior en considerar que es produeix un frau a la competència i es vulnera la propietat comercial de la família, que ha portat el negoci durant 27 anys. A més, la defensa assegura que els seus clients tenen per contracte dret d’arrendament preferent sobre la propietat un cop acabat el període. La família compta amb una oferta del grup Pyrénées, però considera que és irreal i que hi ha una apropiació del capital mercantil.

Els actuals arrendataris del centre comercial Punt de Trobada, la família Cachafeiro, hauran de deixar l’edifici, així ho declara una sentència tramesa per la Batllia. La magistrada del cas dona la raó a la societat Cosp, de la família Mallol, que va presentar una denúncia l’any 2015 en finalitzar el contracte de lloguer de la parcel·la que avui dia ocupa el centre comercial.

Per El Periòdic

