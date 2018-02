Vila s’excusa dient que a les pistes hi ha més accidents que al Tobotronc

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha lamentat l’incident ocorregut a les instal·lacions del Tobotronc diumenge passat i va matisar que el comú està preocupat per la dona ferida. Tot i això, va assegurar que l’atracció no té «massa accidents», fent referència a les declaracions del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, realitzades dimarts passat.

De fet, el cònsol va remarcar que per les dimensions del parc i els usuaris que rep, no considera que el número d’accidents que registra l’atracció sigui desorbitat, afegint que a «les pistes d’esquí», per exemple, en succeeixen «molts més».

A hores d’ara, Naturlandia té cinc denúncies pendents relacionades amb el Tobotronc. La més recent és la interposada per la família de la dona de 54 anys ferida el cap de setmana passat, i la més antiga, data de fa gairebé 10 anys. L’única denúncia que a rebut una sentència és precisament aquesta darrera, que va tenir un resultat va ser favorable per a Naturlandia.

S’han seguit els protocols

Vila també va remarcar que és «poc probable» que l’accident del Tobotronc hagi estat causat per una manca de protocols o d’informació. Segons va informar el líder comunal, després de veure les diferents imatges gravades per les càmeres de l’atracció, es constata que la dona ferida no portava el cinturó molt abans de patir l’impacte.

Malgrat que encara no s’ha tancat l’informe definitiu, les primeres hipòtesis de la corporació apunten que l’accident va ser fruit de l’actuació de la víctima, que –per causes que encara es desconeixen– podria haver fet un mal gest o moviment que hauria derivat en la seva caiguda. Prova d’això seria, segons Vila, que la dona va caure per la part interior de la corba i no per l’exterior, que hauria estat el normal per la velocitat i l’angle de la corba.

A més, el cònsol va puntualitzar que les 50 vagonetes anteriors i les 50 posteriors a l’accidentada sí que duien el cinturó, fet que mostraria que veritablement s’informa als usuaris de la necessitat de dur lligat correctament el sistema de seguretat.

Sense atenció

Finalment, Vila va defensar que des que es va produir l’accident fins que va arribar el servei d’urgències «no van poder passar gaires minuts» i que de seguida es va atendre a la dona, «que va sortir caminant pel seu propi peu».

Tot i això, la família de la víctima va denunciar dimarts que van estar vuit minuts trucant a un número d’emergències que apareixia al tiquet de l’entrada sense obtenir resposta, i que si no és perquè finalment una dona va trucar al 112, la ferida no hauria rebut atenció.