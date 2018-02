Orgullosos amb 1.000 euros de superàvit

El Comú de Sant Julià va aprovar ahir el pressupost d’enguany i va anunciar que preveu tancar l’exercici amb uns ingressos i unes despeses (ambdós) al voltant dels 12 milions, donant un superàvit de 1.502 euros.

Orgullós dels números presentats, el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, va aprofitar l’aprovació dels comptes per destacar que la parròquia s’està «estabilitzant» i que cada vegada «s’allunya més del límit d’endeutament».

Llàstima que aquests 1.000 euros i poc no podran servir per a mol. De fet, ni per pagar l’augment dels sous que s’hauria de preveure amb l’increment de l’IPC. I és que Vila va remarcar que malgrat que no és un no rotund i que encara s’ha d’acabar de valorar, és probable que Sant Julià no se sumi a la resta de corporacions i el Govern i decideixi no pujar els salaris als seus treballadors tot i l’increment de l’índex esmentat.

Tampoc podem dir que la parròquia vagi a tenir moltes novetats de cara a aquest any. Doncs el comú només a previst 1.161.900 euros d’inversió i la majoria dels diners (574.000 euros) es destinaran a millores en vies públiques, camins, carreteres secundàries i altres espais. Aquí s’hi ha d’incloure el projecte del ràfting, ja queda menys pressupost llavors.

D’altra banda, hi ha el desviament de capital que des de fa anys el Govern realitza a Camprabassa (Naturlandia) i les societats Sasectur i l’Escola Bressol. Enguany, seran: un milió i 696.667 euros, respectivament. Però ep! Parem. Naturlandia també és recupera i cada cop té menys endeutament, com la parròquia.

Si es diu que les coses van bé, perquè els números no ho mostren? Bé, la resposta, en general, del comú és que cal tenir paciència i que de mica en mica s’omple la pica.

L’oposició critica la inversió

Qui no va ser tant optimista amb el pressupost aprovat va ser el conseller de Ld’A+UL, Joan Albert Farré, que va criticar el fet de no haver pogut participar en l’elaboració d’aquest i, com és lògic, va lamentar que un milió i escaig d’inversió no és com per estar orgullós i anar donant salts d’alegria. H