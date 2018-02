Dubtes del PS sobre l’última adjudicació directa del Govern

El PS vol tenir més informació sobre l’adjudicació d’uns treballs de manteniment informàtic aprovada ara fa uns dies pel Govern. Per això, el conseller general de la formació, Pere López, ha tramitat una demanda d’informació per obtenir tota la documentació relacionada amb aquesta contractació, que s’ha fet de forma directa i que supera els 110.000 euros. L’objectiu és poder analitzar el dossier davant dels dubtes que ha generat aquest encàrrec fet des de l’Executiu.



En l’escrit enviat a Sindicatura ahir, el parlamentari socialdemòcrata sol·licita, en concret, «l’informe d’adjudicació i tota la documentació relacionada amb la contractació de l’empresa Spai pels treballs de manteniment de hardware i software de tot el maquinari gestionat pel DSI (Departament de Sistemes d’Informació de Govern)». Aquest edicte es va publicar dimecres passat al BOPA i suposa un import total de 110.646,59 euros.



Des de la formació socialdemòcrata han explicat que la contractació, feta de forma directa i amb un import considerable, «aixeca dubtes». Per això, es considera important poder tenir tota la documentació possible sobre la mateixa per, un cop analitzada, «esvair-los o acabar de confirmar-los».