Demanda al CatSalut per la mort d’un home al Sant Hospital

Una veïna de la Seu d’Urgell ha presentat una demanda de responsabilitat patrimonial contra el Servei Català de la Salut per la mort del seu marit, que segons addueix hauria estat causada per una negligència mèdica al Sant Hospital de la capital alturgellenca.

Segons ha explicat la demandant al diari Segre, l’home, de 46 anys, va morir el 20 d’abril de l’any passat, nou dies després d’haver ingressat al centre mèdic per una hèrnia discal que ja li havien diagnosticat anteriorment però que en aquell moment ja li causava uns forts dolors i de la qual estava esperant data per operar-se a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La vídua assegura que la mort hauria estat causada «per una sèpsia». La infecció es va produïr, apunta, a través de la via intravenosa que va tenir al braç esquerre des que va ingressar al servei d’urgències.

L’advocat de la dona considera que es tracta d’un casa de mala praxi mèdica i que l’hospital hauria incomplert el protocol que, afirma, «fixa que un degoteig intravenós no pot estar situat al mateix lloc durant més de 72 hores». El lletrat creu que el desenllaç fatal s’hauria pogut evitatr si no s’hagués mantingut la mateixa via durant tots els dies d’ingrés, alhora que apunta que els metges no haurien detectat la causa de l’empitjorament de l’estat del pacient, que un dia abans de la mort va ser traslladat d’urgència a l’Hospital Arnau de Vilanova, on tampoc no van saber determinar l’origen de la situació. L’advocat també ha explicat que el desembre passat ja van presentar una reclamació administrativa i que, si el CatSalut no l’accepta, optaran per demandar davant el tribunal contenciós administratiu, informa RàdioSeu.

Segons les informacions mateixes, de moment el president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Albert Batalla, i el Departament de Salut han declinat fer valoracions sobre el cas.