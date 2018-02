La temporada de cinema francès dobla l’oferta de pel·lícules

Les soirées Cinéma de l’Alliance tornen aquesta temporada als cinemes de l’illa Carlemany però ho fan doblant l’oferta i passen dels set llargmetratges que van oferir durant el 2017 als 14 que es podran gaudir aquest any. Una altra bona notícia pels amants del setè art és que les pel·lícules arribaran a Andorra al mateix temps que s’estrenin a les sales franceses, així, quedaran enrere les esperes d’algunes setmanes per veure les novetats cinematogràfiques franceses com havia passat fins ara. La primera pel·lícula es projectarà el dia 6 a les 20.15, un horari fix que es mantindrà durant tota la temporada i per a totes les pel·lícules independentment de la seva durada.

Dues sessions mensuals

La temporada de cinema francès a Andorra és ja un clàssic després de 7 anys en marxa, com va explicar la presidenta de l’Aliança andorrano francesa, Nathalie Rahmsotrf. A causa de l’interès creixent dels espectadors pel cinema francès, aquest any hi haurà dues sessions mensuals, una el primer dimarts del mes i l’altra, el dijous de la tercera setmana, segons va informar el director del Cinema Illa Carlemany, Jordi Torres. El preu de les entrades es manté exactament igual que l’anterior, 5 euros per als socis de l’Aliança i 6 per al públic general. «Estem molt emocionats perquè cada vegada el cinema francès és més apreciat a Andorra i això ens fa tenir un desig encara més fort de compartir-lo amb tothom», va assegurar Rahmsotrf. Per la seva banda, l’ambaixadora francesa Jocelyn Caballero va fer èmfasi en el fet de la «competitivitat comercial del cicle» tot recordant que les pel·lícules serien d’actualitat candent. «Tothom a qui agradi el cinema francès ha de ser fidel a aquest cicle», va animar, just abans d’agrair a tots els col·laboradors de fer possible la iniciativa.

La cartellera

Per començar, el 6 de febrer encetarà el cicle Les Gardiennes de Xavier Beauvois, un drama aclamat per la seva qualitat estètica i una magnífica fotografia en el qual destaca la interpretació de l’actriu Iris Bry. El dia 22 hi haurà canvi de gènere per passar a la comèdia Jalouse, dirigida per David i Stéphane Foenkinos. Març portarà La promesse de l’eau, de Christian Faure i el colpidor documental 12 jours, en què un grup de pacients d’un hospital psiquiàtric han d’afrontar un judici oferint una reflexió al públic sobre la llibertat i la vida.