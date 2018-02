Iverson se sent preparat per debutar contra el Reial Madrid

Tot just dilluns feia el primer entrenament com a jugador del BC MorBanc Andorra, però Colton Iverson té molt clar que se sent preparat per debutar dissabte mateix contra el Reial Madrid. A la pregunta si ho està, no dubta en afirmar «sí, és clar». Se sent en forma per estar a la pista davant el totpoderós conjunt blanc i començar a mostrar a l’afició qui és i del que és capaç de fer.

En la seva presentació el nord-americà assegurava trobar-se en forma, tot i no tenir equip des de fa mesos després de la seva marxa l’estiu passat del Maccabi de Tel Aviv. Des de llavors s’entrenava a Minneapolis. «Tot i no estar jugant he treballat molt dur. Evidentment no és el mateix que estar en competició però crec que en una setmana ja puc estar en la forma que necessito per competir», exposava Iverson, conscient que «arribo en un molt bon moment, l’equip ha aconseguit unes victòries molt importants als dos últims partits, vull sumar-m’hi per intentar guanyar al Madrid». Quan va sorgir l’oferta andorrana pel seu fitxatge es va interessar amb qui compartiria vestidor i «quan vaig veure la plantilla vaig comprovar que hi havia molt talent i ja tenia ganes de treballar amb aquest equip de seguida».

Amb les qualitats que posseeix «puc aportar un joc físic, en el rebot i també en defensa. Estic amb moltes ganes de jugar amb el pick and roll amb els bases que tenim. Tinc moltes ganes de jugar amb ells», i amb la conversa que va tenir amb el tècnic, Joan Peñarroya, un cop va aterrar al Principat , «m’agrada el que em va dir. Vol que reboti, defensi i aporti a l’equip per anar endavant».

Iverson té experiència a la Lliga Endesa. Va jugar la temporada 2014-15 al Baskònia. I amb els bascos va visitar el Poliesportiu d’Andorra. Aquell matx el va guanyar el MoraBanc per 87-85 i el nord-americà va anotar 15 punts, sent el segon jugador més encistellador de l’enfrontament, només superat per llavors el seu company Fernando San Emeterio. D’aquell matx recorda «el gran suport per part dels aficionats. Era un lloc complicat per jugar com a visitant».

Play-offs a l’horitzó

Feia temps que s’anava darrere Iverson i finalment el club va poder tancar l’acord. Es tracta d’un jugador «amb una experiència llarga a Europa, que havia jugat a alt nivell, a l’Eurolliga i a bons equips», exposava Francesc Solana, director general del MoraBanc. L’aposta per l’estatudinenc es produeix per «la nostra ambició, com a club, d’estar el més a dalt possible i amb l’objectiu de voler jugar els play-off una altra vegada. Pensàvem que la seva incorporació fins a final de temporada seria una molt bona oportunitat per a nosaltres».

Repetir l’experiència de ser als play-off és la fita que es posa l’entitat. L’ambició sempre hi és present i amb un fitxatge com el d’Iverson «el club envia un missatge que volem ser competitius i fer-ho millor que en aquesta primera volta, i intentar aspirar a estar entre els 10 primers. Potser tenim mala sort i quedem el 9 o el 10, però que estiguem allà per arribar al final a jugar els play-off».

Agraïts a Copeland

La presència a la plantilla d’Iverson va significar la marxa de Chris Copeland, que es confirmava el mateix dia que el nouvingut s’entrenava per primer cop al país. Copeland arribava com a reforç a causa de baixes i aquest també va patir una lesió. Fins i tot va haver de passar per quiròfan per ser operat del dit. «És un jugador que ha tingut mala sort. En el moment que començava a agafar el ritme de l’equip es va trencar un dit», i «va voler incorporar-se abans per ajudar», però va recaure i va haver de ser intervingut quirúrgicament.

Comprovant que no es podria incorporar al grup en breu van arribar a un acord per acabar amb la relació. «És molt professional, al club només tenim bones paraules per a ell, pel seu comportament, per com ens ha ajudat i es va integrar al vestidor», assegurava Solana.

Hi haurà alguna sortida si es buida la infermeria

El gran problema de la temporada són les lesions, deixant sense jugar en alguna ocasió a bona part de la plantilla. Alguns s’han arribat a perdre varis partits, i el pitjor cas és el de Beqa Burjanadze, que encara no ha pogut debutar, i que està complint els terminis de recuperació. Przemek Karnowski està en el tram final, que s’ha allargat a causa de la seva complexitat física. En 2 setmanes es podria reincorporar. Quan estiguin disponibles hi haurà un excés de pivots. «Quan estiguin tots bé haurem de prendre decisions», admet Solana, perquè «no som un club per tenir 14 jugadors ni juguem tres competicions».

El missatge és clar i la plantilla s’haurà d’aprimar. L’únic amb contracte temporal és Landing Sanè, que el finalitza el 4 de març. «Veurem en quin escenari arribem en aquella data», tant pel rendiment del propi jugador com que la resta es trobin en plenes condicions. L’aportació del francès cada dia ha anat a més i «està clar que ens ha ajudat», i en els partits «està demostrant el talent que té». Qualsevol decisió no es prendrà tenint en compte el panorama de les lesions, esperant que la infermeria estigui buida del tot. «Primer que es recuperin. Sabent la complexitat de les lesions i com estem anant aquesta temporada en el joc interior» volen ser cauts per si els terminis es retarden.