El Govern mantindrà la reforma malgrat la vaga

La decisió dels funcionaris de tirar endavant una vaga indefinida al sector públic no fa moure ni un mil·límetre la postura del Govern respecte a la reforma de la llei de la Funció Pública. O al menys així ho ha expressat la ministra titular, Eva Descarrega. «El procés d’anàlisi del text va acabar amb l’emissió de l’informe de la comissió consultiva i ara entrarà a tràmit parlamentari», ha assegurat, afegint que «on hem de dur a terme el treball és en seu parlamentària». Davant les declaracions dels sindicats que van assegurar que si el Govern retirava aquest text, així com el del codi de relacions laborals, estan disposats a frenar l’aturada, tampoc ho ha valorat. Només ha apuntat que «estem oberts a trobar millores al text, però aquestes s’hauran de fer a nivell de la comissió legislativa i via les esmenes dels grups».



D’igual manera s'ha mantingut ferma en el canvi de triennis per quinquennis perquè la reforma sigui «sostenible» i ha retret als sindicats que en els càlculs que fan de pèrdua econòmica no hagin tingut en compte el complement de carrera i el de productivitat que han de fer que no perdin poder adquisitiu. Els sindicats, però, no compren l’argument perquè asseguren que aquests complements no estan garantits, sinó que s’hauran de complir uns determinats requisits per assolir-los i que «és molt difícil ser el treballador perfecte durant els 40 anys de carrera professional».

Serveis mínims

Malgrat mostrar «respecte màxim» perquè els treballadors públics es puguin mobilitzar «per defensar els seus interessos econòmics», ha remarcat que «aquest dret ha de ser compatible amb garantir uns serveis públics essencials». D’aquesta manera ha exposat que els serveis mínims s’hauran de pactar. «Estem a l’espera de rebre una comunicació dels representants sindicals perquè ens donin a conèixer les dates en què es farà, les accions que tenen previstes i el personal que hi participarà i caldrà pactar uns serveis mínims essencials».



Encara que els sindicats han anunciat que no volen negociar aquests serveis mínims amb el Govern i que com que el dret a vaga no està regulat, els decidiran ells mateixos, Descarrega ha matisat que «encara que no hi hagi regulació qui ha de garantir els serveis públics essencials és l’administració».

To conciliador

La posició de Descarrega ha contrastat amb el què havia exposat abans el ministre de Turisme Francesc Camp, que s'ha mostrat més conciliador. «La intenció del Govern és entrar la llei perquè és el compromís del programa electoral, però això no treu que intentem negociar fins el final», ha afirmat. En aquest sentit ha apuntat que «des del Govern, el què hem de fer, és tenint en compte les demandes dels sindicats veure si es poden fer ajustos que evitin la vaga», afegint que «potser hi ha marge de negociació encara». Amb tot ha insistit que l’Executiu «té clar que és una llei que permetrà ser més àgils i que el funcionariat tingui un marc de treball millor».



Caldrà veure si el text entra a tràmit parlamentari les properes setmanes. De moment s’està a l’espera d’elaborar la memòria econòmica que l’ha d’acompanyar.