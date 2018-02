16 km de solidaritat i una alternativa express

El Cos de Banders escalfa motors per a la segona Cursa de Muntanya d’Enclar, que enguany se celebrarà el 21 d’abril. La novetat principal és la incorporació d’un segon circuit, el qual han anomenat Enclar Express, que serà de 10 quilòmetres i tindrà un desnivell positiu de 1.140 metres. El director del Cos de Banders, Miquel Rossell, va explicar que, «vist l’exigència del recorregut i les peticions que hem tingut de corredors que van venir i que ens van demanar de fer un circuit alternatiu», han inclòs una segona cursa menys exigent que la principal (s’eliminen les dues parts més tècniques), que recordem que és de 16 quilòmetres i té un desnivell positiu de 2.100 metres. En tots dos casos es sortirà des de la Margineda i el recorregut serà d’autosuficiència, amb només dos punts d’avituallament de líquids.



L’objectiu és donar a conèixer la zona del Vedat d’Enclar i que els participants gaudeixin de l’entorn, on hi poden trobar espècies emblemàtiques com l’isard o l’àguila daurada, entre d’altres. L’any passat hi van participar una vuitantena de corredors i, enguany, els banders esperen igualar la xifra d’inscrits o superar-la.



Una altra de les novetats d’aquest any és que després de l’entrega de premis se celebrarà una arrossada popular, cuinada pel mestre paeller andorrà Abundi Monterde. Aquells que vulguin dinar sense participar en la cursa, hi haurà la possibilitat d’adquirir un tiquet per sis euros.

Tots els beneficis recaptats es destinaran a l’associació Hi Arribarem

Rossell va recordar que la cursa llarga és exigent i l’ha qualificat de «salvatge». A l’hora de definir el circuit, els banders han procurat recuperar camins que fa molts anys que no es netegen, la majoria perduts, i no molestar de manera intencionada la fauna que hi viu.

Pel que fa als premis, es mantenen els mateixos que la primera edició pels cinc primers classificats de la cursa llarga, tant homes com dones. També es premiaran els primers que arribin a la meta de la cursa Enclar Express, però tots els corredors que finalitzin la cursa tindran un obsequi. Com a novetat, l’organització inclou un premi especial pel primer classificat masculí i femení que millori el temps dels corredors que van arribar en primer lloc l’any passat.



El preu per inscripció és de 15 euros per persona i inclou el tiquet per l’arrossada. Tota la recaptació es destinarà a l’associació Hi Arribarem, que s’encarrega d’apropar la natura a les persones amb alguna diversitat funcional.