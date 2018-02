Camp i Naudi proposen soterrar l’estació de l’Aldosa

Els consellers generals independents de la Massana, Carles Naudi i Joan Carles Camp, es van reunir dimarts amb la plataforma de veïns contrària a la construcció de l’estació transformadora (ETR) de l’Aldosa. Segons va explicar Naudi, durant la reunió van acordar que presentarien una esmena al pressupost per afegir 200.000 euros que s’han d’invertir en el soterrament de l’estació, «davant la negativa constant del Govern d’estudiar altres alternatives». D’aquesta manera, els dos membres del grup mixt consideren que reduirien l’impacte mediambiental de la infraestructura i també sobre la salut dels veïns. La proposta també inclou plantar més arbres a la zona per fer el projecte visualment més atractiu. L’esmena presentada s’haurà de debatre a la comissió legislativa de Finances, encarregada d’analitzar l’opinió dels grups parlamentaris sobre el pressupost presentat per l’Executiu.



Sobre la construcció de l’ETR també es va manifestar el PS fa uns dies que van demanar que s’estudiï una altra ubicació. En concret, van proposar l’anàlisi del terreny a la collada de Beixalís.