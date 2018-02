«Falta de cortesia» en territori liberal

Les desavinences entre els integrants del grup parlamentari liberal i els consellers que se’n van escindir es fan paleses fins i tot després del trencament. I ara sembla que, fins i tot, s’actua amb certes «revenges polítiques». O com ho ha volgut qualificar el conseller independent de la Massana, Carles Naudi, «amb una falta de cortesia brutal».



La qüestió és que ahir Naudi es va assabentar que el seu excompany de files, Jordi Gallardo, havia retirat les esmenes a la modificació de l’impost sobre societats que havia elaborat el massanenc abans de la separació i que s’havien treballat conjuntament amb agents econòmics com la CEA, l’EFA, la Cambra de Comerç i l’Associació de Bancs.



«Si algú s’ha de justificar és el Jordi. Nosaltres ens ho hem trobat. Quan es van presentar tot el grup n’estava informat i ningú va dir res», va assegurar visiblement molest i decebut. «És un disgust. M’ha sabut molt greu per tota la gent que hi ha dedicat un munt d’hores», va exposar. Ara bé, la sensació de revenja política, venjança o simplement un intent de voler-se desmarcar d’un posicionament política que ja no és compartit no li treu ningú. «Ho vam acabar de treballar al desembre i ara em surten amb això. Si no ho volien ho podien haver dit», va etzibar, criticant que «han actuat per l’esquena i sense que jo tingui possibilitat de defensa». A més, no es va estar de retreure que, en canvi, amb l’esmena a la totalitat al pressupost que havia presentat el Josep Pintat no s’ha seguit el mateix procediment. I va insistir: «No tinc possibilitat d’arregalar-ho ni d’oposar-m’hi. El procediment és el què és», va afirmar. Si les coses segueixen per aquest camí, la batalla en territori liberal (o exliberal) tot just comença.