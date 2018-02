L'Andorra Shopping Festival és rendible per a tothom menys per als comerciants

Andorra Turisme va fer balançde l’Andorra Shopping Festival del passat mes de novembre i és curiós, perquè les dades, complementades amb les conclusions dels actors principals, diuen que es tracta d’un esdeveniment rendible per a tothom menys per als comerciants.

Per exemple, l’entitat que encapçala Betim Budzaku ha estrenat una campanya de promoció a Spotify i ha aprofitat per fer un qüestionari que ha acabat dient que la gent prefereix anar de compres abans que el relax (54% contra 46%). Curiós també que com a activitats més interessants, les ofertes i promocions dels comerços, que els darrers anys ocupava el tercer lloc del rànquing de preferències, ha passat a ser el primer (38,1%) per davant de les activitats de carrer (36,5%)i la gastronomia (29,1%).

A més, les importacions es van disparat durant l’onzè mes del 2017 i la ocupació hotelera al novembre va superar per primera vegada el llindar del 40%. De fet, el turista va créixer en un 3,5% tot i ser un any en què els festius van caure en cap de setmana i per tant no va haver-hi pont i gran part de culpa la té l’espanyol, que va millorar les xifres respecte al 2016, com també l’excursionista francès.

Qualsevol persona que hagi passejat pel carrer entre el 3 i el 12 de novembre, i en especial els caps de setmana, s’haurà adonat que el centre neuràlgic estava a vessar de gent. Però alguna cosa falla, perquè són dades que haurien d’ajudar a inflar les caixes fortes dels botiguers i d’això, res de res. La presidenta de l’associació de comerciants de l’avinguda Meritxell, Sònia Yebra, va explicar ahir a aquest rotatiu que no hi ha dades d’això. «A alguns els ha anat bé, a d’altres pitjor. Ens basem en opinions i en general, hi ha un cert descontent amb l’Andorra Shopping Festival». Yebra no el té clar el perquè, però sí creu que el client turista ha canviat d’hàbits: «Visiten Andorra, però no es nota en el consum a les botigues. Dormen i mengen, però ja no els queda diners per anar de compres. El diferencial de preus existeix des de fa anys però el número de turistes puja i, si fem paral·lelisme, les vendes no». Una postura que va defensar el president de l’associació de Prada Ramon i Maria Pla, Joan Babot: «Les vendes han baixat entre un 10% i un 20%. Jo ho he notat».