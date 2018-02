Pujada de preus insuficient per als taxistes i la Cooperativa Interurbana

Ni l’associació de Taxistes d’Andorra ni la Cooperativa interurbana han quedat satisfets amb la pujada de les tarifes del transport públic que va anunciar el dimecres passat Jordi Cinca en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per als dos sectors, és insuficient. L’augment ha estat molt més baix del que esperaven.

En el cas dels taxis ordinaris interurbans, la pujada ha estat de l’18% i per tant la baixada de bandera passarà d’estar de 2,55 euros a 2,6, mentre que el quilòmetre recorregut pujarà dos cèntims: es pagarà a 1,14 euros de dia i en laborable, i 1,35 de nit i en festiu. Una xifra que no agrada gens al president del col·lectiu de taxistes, Carlos Felipe da Cunha: «Ni molt menys és el que havíem demanat. Està molt lluny de les nostres pretensions. Vam demanar un augment d’un 3% perquè fa quatre anys que no es toquen les tarifes. És molt poc, però ara mateix és el que hi ha». Amb tot, da Cunha va deixar clar que la pujada de preus es debatrà en la pròxima assemblea i que llavors es decidirà si decideixen formalitzar alguna queixa al Govern.

Pel que fa a les tarifes de l’autobús interurbà, l’increment ha estat d’un 1,77%. Si per als taxistes era insuficient, per a la Cooperativa Andorrana –que és la que gestiona la majoria de les línies regulars– sembla una broma: «Nosaltres havíem demanat un augment d’un 5%», va assegurar ahir a EL PERIÒDIC el president de la companyia, Gabriel Dallerès. Aquesta demanda la van fer a l’agost, tenint en compte que fa quatre anys que tampoc s’actualitzen els preus del bus. Dallerès argumenta que el temps ha donat la raó a la demanda de la Cooperativa feta a l’estiu perquè, segons argumenta, l’IPC ha estat d’un 2,6%, però el de transports un 5,1%.

Manteniment, costos i tecnologia

El president de l’empresa d’autobusos entén que els preus hagin estat congelats durant tant de temps perquè hi havia IPC negatiu (2015 i 2016). Ara, però, l’índex de preus no s’ajusta a les despeses que té la seva empresa: «Costa mantenir els números perquè s’ha de pagar al personal i els costos de manteniment són alts, més ara que ha aparegut la tecnologia com un actor molt important en aquest sector i això ens obliga a una inversió que fins fa pocs anys no calia».

Dallerès, qui va lamentar «haver-me assabentat per la premsa de la pujada de preus», no té previst fer cap reclamació al Govern... De moment. Perquè suposa que si la pujada de preus és tan lleu, el balanç econòmic vindrà per un altre costat: «Queden dues opcions: o que augmentin la subvenció o que ajustem el servei a la realitat econòmica actual. Si no és en tarifes, l’equilibri ha de venir per un altre costat.