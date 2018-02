Un mes per solucionar el ridícul europeu

El Consell d’Europa dona un mes perquè Andorra presenti els membres de la seva delegació. La setmana passada, el Principat es va situar en el punt de mira del Parlament europeu quan es va presenciar davant dels diplomàtics internacionals sense respectar un dels requisits més primmirats de la cambra: la paritat.

Després d’aquest descuit, el país ha estat novament en boca de les autoritats estrangeres i ha hagut d’escoltar declaracions com: «El Consell d’Europa té un compromís fort amb la igualtat de gènere i les delegacions andorranes ho haurien de saber» o «des del Consell d’Europa hem de creure el que prediquem», fetes per la presidenta del comitè de Regles de Procediment, Immunitats i Afers Institucionals del Consell d’Europa, Petra De Sutter.

Des d’Andorra s’ha abaixat el cap i s’ha reconegut que ha estat un «error humà». De fet, així ho ho ha remarcat avui la subsíndica general, Mònica Bonell. Tot i això, encara no ha sortit ningú a dir què ha passat exactament i menys a aclarir de qui és la responsabilitat. En aquest sentit, Bonell ha assegurat que tots tenen part de culpa; Sindicatura (perquè hauria d’haver vist que els membres que es proposaven no complien amb la igualtat de gènere que es demana des d’Europa), la delegació (perquè coneixia perfectament les normes i s’havia que havia d’existir aquesta paritat) i els consellers (perquè van votar els nous membres sense adonar-se que la votació no era correcta). Per tant, si hi ha d’haver conseqüències –que en principi, no–, n’hi haurà per tots.

No calia fer el canvi

Andorra va decidir canviar els membres de la seva delegació europea en vista de tots els moviments que hi ha hagut al Grup Mixt i pensant-se que al canviar la representació al Consell General, també calia canviar la del Parlament Europeu. Però l’òrgan internacional va haver de recordar la llei als andorrans i mostrar-los que això no era necessari. Per tant, la sessió extraordinària convocada expressament per votar els nous membres i l’enrenou que es va produir al voltant de qui serien els nous titulars es podria haver estalviat.

S’ha mediatitzat la situació

Segons Bonell, l’error no és tant greu com sembla. Malgrat que Andorra ha quedat com el mal estudiant que no es coneix les lleis davant de tota Europa, la subsíndica creu que alguns diplomàtics del Parlament internacional han volgut treure «rèdit» de la situació i han volgut fer un debat «mediàtic» i innecessari.

De fet, Bonell ha defensat que durant molt de temps la delegació andorrana «ha tingut dos titulars dones» i que també en moltes ocasions «el 75% dels membres totals de la delegació han sigut dones». Per tant, considera que hauria de pesar més el temps que Andorra ha estat fent bé les coses que no pas el darrer error.

Torna el bloqueig

Vist que la decisió que s’havia pres no és bona, el Principat haurà de tornar a escollir els membres de la seva delegació, però els ànims no estan per negociar. Des del PS s'ha destacat avui que el Grup Mixt no accepta canviar Víctor Naudi per Judith Pallarés com a titular al Consell d’Europa i que haurà de ser DA qui doni un pas enrere i canviar Carles Jordana per Patrícia Riberaygua. Al respecte, Pallarés ha assegurat que acatarà la decisió que es prengui i que no prendrà partit d’uns o altres perquè no hi hagi més mala maror entre les diferents línies polítiques que integren el Grup Mixt.