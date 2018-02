Liberals demana al Govern que no entri a tràmit la llei

Tots els grups de l’oposició es neguen a donar suport a la reforma de la Funció Pública que està elaborant el Govern en solitari i demanen que es creï una taula de treball per començar les negociacions des de zero.

En aquest marc de descontent, Ld’A ha demanat públicament a l’Executiu que aturi la reforma i que no entri a tràmit parlamentàri la llei. De la mateixa manera, insta als sindicats a no fer la vaga i a no prendre accions legals si el Govern fa finalment aquest pas enrere i no tira endavant la legislació.

Tanmateix, Ld’A demana que es faci un debat al Consell General sobre la reforma i que les conclusions d’aquesta jornada es traslladin a una taula de treball formada pel Govern, els consellers i els sindicats. Tot, segons ha apuntat el parlamentari liberal Jordi Gallardo, per aconseguir una llei «consensuada» i amb veritables canvis, perquè el text que es proposa ara «no és una reforma i fa desaparèixer la figura del funcionari».

Altres opinions

D’altra banda, la consellera socialdemòcrata Rosa Gili ha especificat que no comparteixen en absolut ni la manera com s’ha elaborat la reforma ni el seu contingut, «que fa perdre la independència [al funcionari] i se sotmet al color polític del Govern de torn».

En relació a la vaga que preveuen fer els sindicats, Gili ha destacat que comprèn el «malestar» del sector públic i que «és molt preocupant el que fa DA», per tant, «donem suport que la gent es defensi». Finalment, la subsíndica general, Mònica Bonell, ha remarcat que no li consta que cap funcionari del Consell General tingui previst sumar-se a la vaga, perquè «no estan adscrits a la llei de la Funció Pública» que s’està discutint.