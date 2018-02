Esteve és l’escollit per ser el banderer a la inauguració

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va decidir que Irineu Esteve sigui el banderer a la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de PyeongChang, que se celebraran del 9 al 25 de febrer, amb la participació de cinc esportistes nacionals.

La comissió permanent del COA va prendre la decisió tenint en compte la trajectòria de l’esquiador de fons, que té només 21 anys,i la solvència mostrada per classificar-se per aquesta edició dels Jocs, en la que serà el seu debut en aquest esdeveniment. En la seva trajectòria esportiva s’hi troben dues quartes posicions als Campionats del Món Sub-23 (2017 i 2018), una victòria en OPA Copa d’Europa (2016), a més de la tercera posició de la general del circuit continental l’any passat. En esquí de rodes suma un triomf a la Copa del Món (2017). L’any passat va ser nomenat com a millor esportista andorrà absolut.