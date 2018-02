Triomf andorrà al Borrufa amb rècord de podis

La 26a edició del Trofeu Borrufa serà recordada per la destacada actuació del combinat andorrà, que no només va sumar la victòria per equips, sinó que va establir unes xifres de rècord, pujant fins a 25 cops al podi. També van obtenir 15 top 3 i sis medalles d’or.

L’equip 1 es va imposar amb un total de 472 punts. Segon va ser Gran Bretanya (381) i tercer Espanya 1 (333). L’equip Andorra 2 va concloure a la 7a plaça amb 143. Xavi Coll, responsable tecnificació de la Federació Andorrana d’Esquí, assenyalava que «a nivell esportiu estem molt contents, perquè hem aconseguit resultats en totes les categories i ha estat molt repartit. Quan a l’organització, com sempre ha estat a un grandíssim nivell».

A la darrera jornada de competició a Vallnord Ordino-Arcalís, arribaven quatre medalles més. Clàudia Garcia es va imposar al supergegant sub-14 femení. Va compartir el lloc amb l’espanyola Georgina Tarrago, ja que les dues van marcar un temps d’1.03,44 minuts. Tercera va ser Nàdia Bernat a 0,37 centèssimes. Francesca Raffaeli va ser 14a a 4,92 i Aina Martí 15a a 5,11. En masculí, guanyava el francès Giorgio Lamasa amb 1.01,97. El seu compatriota Norick Polchi va ser segon a 0,90 i l’espanyol Aniol Torres tercer a 1,50. Marc Fernández era quart a 1,78, Arnau Areny 6è a 3,19, Pere Cornellà 11è a 4,38 i Àlvar Calvo 24è a 7,43.

A la mateixa disciplina en sub-16, Roger Bartumeu va penjar-se la medalla d’or amb un crono de 58,38 segons. Segon va ser l’argentí Tiziano Gravier a 0,27 i tercer l’espanyol Marc Vilalta a 0,80. Ty Acosta va finalitzar quart a 0,88, mentre que Albert Cinca era 6è a 1,14, Robert Ferrari 7è a 1,26, Marc Pujol 26è a 3,58, Iu Escabrós 33è a 4,87 i Albert Calvo 35è a 5,25. En noies guanyava l’hongaresa Zita Tóth (57,13). Segona va ser la britànica Daisi Daniels a 1,20 i el bronze era per a Iria Medina a 1,44. Carla Mijares va ser 5a a 1,94, Jèssica Núñez 8a a 2,30, Júlia Bellsolà 21a a 5,67 i Daniela Chato 37a a 10,69.

Vila conclou 25a la prova de 5 km+5 km skiathlon dels Mundial júnior de Goms

Als Campionats del Món júnior, que s’estan celebrant a Goms (Suïssa) juntament amb els sub-23, Carlota Vila va classificar-se a la 25a posició en la prova de 5 km clàssics i 5 km patinadors skiathlon. Va signar un temps de 35.45,9 minuts. La guanyadora va ser la sueca Frida Karlsson amb 32.55,7. Segona era la noruega Lone Johansen (33.31,2) i tercera l’estatunidenca Hailey Swirbul (33.31,9). «Era un skiathlon i la fracció de clàssic l’ha fet molt bé, ha arribat amb el grup de davant», vorejant la 20a plaçam indicava el tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, Joan Erola, llavors «ha fet el canvi d’esquís i en la primera volta següent d’skating ha patit una mica de cames, però ha mantingut el nivell en les dues fraccions. Crec que amb l’edat que té estar entre les 30 millors està molt bé».