Compromís vol que es reclamin els diners de les guarderies

El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell presentarà al proper plenari, dilluns vinent, una moció en què es proposa que el consistori reclami a la Generalitat el deute contret amb les llars d’infants des que al curs 2012-2013, indiquen, «el Govern va deixar de complir amb les previsions pressupostàries». Segons l’equip de govern, la moció s’ha presentat després que poca estona abans, a la comissió de govern d’aquest dimecres, es va informar que el consistori ja ha parlat amb el Departament d’Ensenyament i amb les associacions de municipis perquè es facin efectives aquestes partides pendents, per a les quals la Generalitat ja ha mostrat, asseguren, «un compromís ferm».

Retallades salvatges

En un comunicat, Compromís ha afirmat que «amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CiU i aquest darrer de JxSí, el més rellevant han estat les retallades», que titllen de «salvatges i discriminatòries», i apunten com «de les més contraproduents pel dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat» l’anul·lació de l’aportació econòmica al sosteniment de les escoles bressol. El grup municipal detalla que al curs 2012-2013 «van passar a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, els qui han anat suportant el sosteniment del servei» i que, així, «el finançament per part del Govern ha passat de 1.800 euros per alumne i any, a zero». El primer grup de l’oposició recorda que «la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat per al 2017, recollia, a la Disposició Addicional 49, que el Govern havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any». Una previsió que, asseguren «aquest mandat no s’ha complert».

Sindicatura

El proper ple ordinari sotmetrà a votació el nomenament d’Anna Martí com a nova síndica municipal de greuges de la ciutat. El 14 de gener passat va finalitzar el mandat de l’anterior síndic, Àngel Rúbio, que ha estat al capdavant de l’ens durant deu anys. Per aquest motiu, l’equip de govern municipal ha proposat nomenar a Martí com a nova màxima responsable d’aquesta figura institucional que vetlla pels drets de la ciutadania davant de les administracions públiques. En cas que es faci efectiu el nomenament, serà també la primera dona que ocupa aquest càrrec local. artí va néixer a Arfa i ha viscut des dels 10 anys a la Seu. És llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Ha treballat, durant 41 anys a l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, on ha exercit com a professora de llengua i literatura catalanes.