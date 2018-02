Els cortalans acusen el comú de «no fer res» per a la vall del Madriu

Els cortalans de la vall del Madriu consideren que el comú d’Escaldes-Engordany no té prou cura de la zona ni tampoc en fa prou promoció per tal d’aconseguir més visitants. Després que la cònsol major, Trini Marín, expliqués que s’ha encarregat un nou informe per intentar posar solució a la problemàtica de l’accés rodat i que en principi hauria d’estar fet abans del 2019, des del col·lectiu de cortalans han volgut fer públic el seu malestar. «Hi ha no sé quants estudis fets. El problema aquí és que en realitat el comú no té voluntat de fer-hi res», van retreure les fonts consultades per aquest rotatiu, reiterant que «si ara volen fer un altre estudi és perquè volen anar allargant la situació».



En aquest sentit els cortalans es mostren crítics amb la manera del comú de promocionar i mantenir la vall. «L’any passat no hi van fer res, ni tant sols conservació de camins», van manifestar, alertant que a més caldria dur a terme una important tasca per desbrossar el bosc alertant que si es produís un incendi hi hauria grans dificultats per aturar el foc.



L’altra queixa és sobre la promoció. «No puja ningú. Tenim una vall que és patrimoni de la humanitat i no es promociona enlloc», van afirmar, recordant que si fos un atractiu turístic important «podria aportar molta riquesa al país».

Home i natura

De fet, van defensar que caldria tenir un camí en millors condicions perquè fos més accessible. I que justament el què es va valorar de la vall va ser «la interacció entre l’home i la natura i no tant la flora, la fauna o el paisatge», per la qual cosa consideren que aquesta negativa a permetre un accés rodat és «un invent dels ecologistes». «No és cert que la Unesco digués que si es permet l’accés rodat es trauria la distinció de patrimoni de la humanitat», van assegurar les mateixes fonts, que asseguren que la Unesco «ha demanat que hi hagi una accessibilitat».



Quant a la fòrmula que s’hauria d’utilitzar, van exposar que el què volen és que «s’arregli el camí» i que si l’accés s’ha de fixar només en determinats dies hi estarien d’acord. De la mateixa manera que també proposen que es pogués instal·lar una barrera per impedir que ningú que no tingui una propietat a la vall hi pugui entrar. El què tenen clar és que han de poder arribar a les seves bordes perquè si no, «d’aquí quatre dies tot caurà a trossos».