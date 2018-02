El MoraBanc rep el Reial Madrid «en el millor moment de l’any»

La Lliga Endesa està sent una muntanya russa aquesta temporada. Després de les derrotes la primera setmana de l’any nou amb Estudiantes i Burgos –«doloroses», com així assegura Joan Peñarroya–, el MoraBanc Andorra va resorgir de la dinàmica negativa amb victòries contra Tenerife i Barça que ningú esperava. I ara arriba el Reial Madrid, l’únic immune als daltabaixos de la igualtat que està vivint la Lliga Endesa, que porta cinc victòries d’avantatge sobre el segon –Barça–, que només ha perdut un partit i que a domicili està invicte.

No hi ha dubte que el rival és temible. «Segur, el millor equip de la competició», sosté Peñarroya. Però també és cert, com així assegura el capità del conjunt tricolor, Oliver Stevic, que el partit arriba «en el nostre millor moment de la temporada». «Nosaltres preferim jugar aquest partit demà [per avui] que fa tres setmanes. Estem preparats per competir, sabem què hem de fer i no tenim lesions», va apuntar.

La metamorfosi del MoraBanc, segons opinió del pivot serbi, és «la mentalitat». «Ara fem bons entrenaments perquè som 12 i no 8. També ens ajudarà Iverson, tot i que només porta aquí uns dies i no podem demanar-li miracles. Si juguem dur i amb energia podem guanyar qualsevol equip. Així hem de sortir contra el Madrid».

El tècnic, amb un refredat considerable, va insistir en què arriba el millor equip de l’ACB «tal i com diuen els seus números i el seu joc». L’avís és contundent: «El Madrid no falla. És el més sòlid amb diferència i guanya els seus partits per una mitja de 15 punts però bé... Dificultat màxima, ambició màxima». I la recepta que té Peñarroya també és clara: «Deixar de pensar que davant tenim el Madrid, intentar fer les coses amb energia i sense renunciar al nostre estil».

I per acabar, un avís contra els blancs: «Nosaltres hem tingut virtuts i deficiències en el que va de curs, però només hem arribat al final sense opcions de guanyar contra el Saragossa. Hem de seguir així: competitius, toçuts i a intentar guanyar».

Una gran muralla contra el càncer en els prolegòmens

Demà és el Dia contra el Càncer i en el partit d’avui, el MoraBanc Andorra i l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) proposen una acció que demostri que tothom està compromès i disposat a plantar cara al càncer. Les més de 4000 persones que es calcula que hi haurà al BCA-Madrid faran una muralla humana gegant contra el càncer agafant-se per les espatlles. Coneguts i desconeguts, tots junts en una gran cadena de gent.

La muralla la iniciaran des del centre de la pista del Poliesportiu els membres d’Assandca, i els malalts o familiars de malalts de càncer que, en definitiva, són els herois d’aquesta dura història quotidiana de la nostra societat.