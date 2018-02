L’FC Andorra rep un Rapitenca imprevisible

L’FC Andorra afronta aquesta tarda un partit que es planteja imprevisible (16.00 hores, Borda Mateu). El rival és la Rapitenca, un equip instal·lat en la part mitjana baixa de la taula que és capaç del millor i del pitjor.

Per exemple, ha estat capaç de guanyar al camp de l’Almacelles o de sucar un puntet a Andorra o un altre a Alpicat i ficar-li 4, com va passar la setmana passada, en què va posar punt i final a una nefasta ratxa de sis partits sense guanyar, sumant un punt de 18 possibles. És evident que es tracta d’un rival capaç de tot. En tot cas, però, és poc fiable. Porta quatre derrotes a domicili, només ha sumat set punts de 24 i ocupa el tretzè lloc de la taula, al límit del descens a Segona Catalana.

L’equip tricolor, per contra, arriba en un moment més que dolç. Amb Viladrich a la banqueta suma 13 punts de 15 possibles, el cúmul és de set partits sense perdre (des de mitjans de novembre a Martinenc) i a casa encara no ha perdut ni un partit. Per tot això, l’equip tricolor és sisè a la taula i amb un partit menys que en cas de guanyar-se el situaria tercer, a un punt del segon i a cinc del líder Sant Cristòfol.